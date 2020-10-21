Предшественник рождественской елки стал деревом года в Германии (фото)

Берлин • Падуб остролистный (он же - остролист или падуб обыкновенный, нем. Europäische Stechpalme, лат. Ilex aquifolium) назван в Германии "Деревом 2021 года" (Baum des Jahres 2021). Об этом решении Фонда имени Зильфиуса Водарца (Baum des Jahres - Dr. Silvius Wodarz Stiftung) было объявлено в Берлине. Программа осуществляется уже более трех десятилетий.

Остролист можно считать прекрасным примером охраны природы в действии. Именно так, в частности, обосновало свое решение жюри программы. Также он является отличным источником корма для птиц, пчел и шмелей.

Представитель программы - немецкий король деревьев Николаус Фрёлих (Nikolaus Fröhlich) во время презентации "Дерева года" в Берлине

Это вечнозеленое дерево особенно бросается в глаза в лесу и парках зимой

Почему остролист 100 лет назад почти исчез из немецких лесов

Темные листья, яркие красные ягоды - в немецких лесах и парках эти вечнозеленые деревья выглядят очень даже экзотично, но на самом деле растут в Германии, что называется, испокон веков. Мало того, уже около сотни лет они находятся здесь под охраной - срезать ветки или срубать целые деревья в дикой природе строго запрещено.

Остролист во время цветения

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) на презентации "Дерева 2021 года"

Падуб остролистный в морозную погоду

Раньше, особенно до начала широкого использования елей на Рождество, ветки остролистов вывозили из лесов целыми подводами, чтобы изготавливать праздничные венки, поэтому они почти исчезли. Однако сейчас, благодаря предпринятым в начале прошлого века мерам, вновь встречаются здесь в дикой природе достаточно часто, не говоря уже о том, что эти деревья охотно высаживают для украшения городских парков, улиц, перед частным домами и так далее.

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