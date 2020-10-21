 Предшественник рождественской елки стал деревом года в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.11.2020

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По Германии

Предшественник рождественской елки стал деревом года в Германии (фото)

"Деревом 2021 года" в Германии назван остролист. В немецких лесах он находится под охраной уже около сотни лет.

Белобровый дрозд решил подкрепиться ягодами остролиста

Белобровый дрозд решил подкрепиться ягодами остролиста

Берлин • Падуб остролистный (он же - остролист или падуб обыкновенный, нем. Europäische Stechpalme, лат. Ilex aquifolium) назван в Германии "Деревом 2021 года" (Baum des Jahres 2021). Об этом решении Фонда имени Зильфиуса Водарца (Baum des Jahres - Dr. Silvius Wodarz Stiftung) было объявлено в Берлине. Программа осуществляется уже более трех десятилетий.

Остролист можно считать прекрасным примером охраны природы в действии. Именно так, в частности, обосновало свое решение жюри программы. Также он является отличным источником корма для птиц, пчел и шмелей.

Представитель программы - немецкий король деревьев Николаус Фрёлих (Nikolaus Fröhlich) во время презентации Дерева года в Берлине

Представитель программы - немецкий король деревьев Николаус Фрёлих (Nikolaus Fröhlich) во время презентации "Дерева года" в Берлине

Это вечнозеленое дерево особенно бросается в глаза в лесу и парках зимой

Это вечнозеленое дерево особенно бросается в глаза в лесу и парках зимой

Почему остролист 100 лет назад почти исчез из немецких лесов

Темные листья, яркие красные ягоды - в немецких лесах и парках эти вечнозеленые деревья выглядят очень даже экзотично, но на самом деле растут в Германии, что называется, испокон веков. Мало того, уже около сотни лет они находятся здесь под охраной - срезать ветки или срубать целые деревья в дикой природе строго запрещено.

Остролист во время цветения

Остролист во время цветения

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) на презентации Дерева 2021 года

Министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) на презентации "Дерева 2021 года"

Падуб остролистный в морозную погоду

Падуб остролистный в морозную погоду

Раньше, особенно до начала широкого использования елей на Рождество, ветки остролистов вывозили из лесов целыми подводами, чтобы изготавливать праздничные венки, поэтому они почти исчезли. Однако сейчас, благодаря предпринятым в начале прошлого века мерам, вновь встречаются здесь в дикой природе достаточно часто, не говоря уже о том, что эти деревья охотно высаживают для украшения городских парков, улиц, перед частным домами и так далее. 

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  • Германия

    Немецкий лес в цифрах

    В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.

  • Гессен

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    В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.

  • Осенний буковый лес

    Немецкий лес в цифрах

    Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

  • Эрфтштадт

    Немецкий лес в цифрах

    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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