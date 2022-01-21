Токаев раскритиковал закупки госфонда, созданного Назарбаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился кардинально реформировать государственный фонд национального благосостояния "Самрук Казына", созданный в 2008 году по указу тогдашнего главы государства Нурсултана Назарбаева, и разобраться с его закупками. Видеозапись соответствующего выступления Токаева на встрече с представителями бизнеса страны в пятницу, 21 января, в Нур-Султане распространила пресс-служба действующего главы государства.





В настоящее время фонд "Самрук Казына" представляет собой громоздкую структуру, сказал Касым-Жомарт Токаев, перечислив связанные с этим инвестиционным холдингом вопросы, которые "приводят к возмущению общества": "Непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание".

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев поручил уделить закупкам фонда "Самрук Казына". "Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения - последуют жесткие решения", - сказал Токаев, подчеркнув, что выражение "Платон мне друг, но истина дороже" имеет для него ключевое значение, причем это относится ко всем вопросам. "Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем", - указал президент Казахстана.

"Не справится - уйдет в небытие!"

По словам Токаева, он уже говорил об этом с главой "Самрук Казына" Алмасадамом Саткалиевым: "Не справится с задачей реформирования - уйдет в небытие, а вместе с ним - и сам фонд!" Выступая после президента на той же встрече, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что его правительство планирует выставить на приватизацию порядка 40 предприятий холдинга "Самрук Казына".

По словам Смаилова, кабинет уже разрабатывает меры реформирования деятельности госфонда для "повышения его эффективности и прозрачности, упрощения процедур закупок и поддержки отечественного бизнеса, в том числе через долгосрочные офтейк-контракты".

Назарбаев остался главой совета по управлению "Самрук Казына"

Отказавшись в марте 2019 года от поста главы государства, Нурсултан Назарбаев остался, в частности, главой совета по управлению АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына", с помощью которого первый президент Казахстана мог решать экономические задачи по развитию и совершенствованию национальной экономики.

Авторы расследования, проведенного объединением журналистов OCCRP и изданиями "Vласть" и Kloop и опубликованного 19 января, пришли к выводу, что через четыре благотворительных фонда Назарбаев управляет активами общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов. В расследовании указывается, что экс-президент контролирует многомиллиардные активы как основатель фондов и принимает окончательные решения по продаже или передаче активов, хотя формально они ему не принадлежат.

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