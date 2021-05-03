Тихановская призвала к новым санкциям против режима Лукашенко

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает необходимым ввести новые санкции против официального Минска. "Мы хотим большего давления на режим, так как люди в Беларуси страдают каждый день", - заявила она на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник, 31 мая.

Евросоюз уже ввел несколько пакетов ограничительных мер, оставив пространство для усиления санкций, указала Тихановская. Однако последние события в Беларуси, включая перехват самолета Ryanair, показывают, что правящий в республике Александр Лукашенко "почувствовал свою безнаказанность", добавила экс-кандидат в президенты страны.

В свою очередь президент Эстонии заявила, что новые санкции против правящего режима Беларуси позволят лишить его денежных поступлений. По мнению Кальюлайд, дальнейшие шаги в этом направлении - в интересах белорусов. Официальный Таллин поддерживает право белорусов выбирать свой дальнейший путь, подчеркнула она. "Жестокие и преступные действия должны прекратиться", - добавила президент Эстонии.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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