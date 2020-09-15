Тихановская обсудила с властями Италии "умные санкции" против режима Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которую многие в Беларуси считают истинной победительницей президентских выборов 9 августа 2020 года, обсудила с представителями правительства Италии возможные форматы и площадки для переговоров по выводу Беларуси из политического кризиса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале белорусского политика в субботу, 1 мая.

Рим окажет помощь независимым СМИ и гражданскому обществу Беларуси, а также поддержит "меры по усилению давления на режим с целью остановить репрессии и начать переговоры, в том числе через применение "умных санкций", которые помогут оказать максимальное точечное давление на режим и его приближенных", сообщила пресс-служба Тихановской.

Речь также шла об организации международной конференции высокого уровня на тему вывода Беларуси из кризиса, а также о перспективах международного посредничества с целью добиться начала переговоров между режимом находящегося у власти в Беларуси Александра Лукашенко и демократической оппозицией.

Кроме прочего, за время визита в Италию Тихановская встретилась с министром иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, министром труда Андреа Орландо и министром по делам Европы Винченцо Амендолой.

Встреча Тихановской с белорусской диаспорой в Италии

Оппозиционерка призвала итальянские власти обратить внимание на ситуацию с политзаключенными в Беларуси, писать им письма и организовывать для них программы реабилитации.

Кроме того, в ходе визита в Италию Тихановская встретилась с представителями белорусской диаспоры. "В каждом городе Европы должны знать про нашу с вами борьбу, нашу с вами боль и нашу с вами будущую победу. Я хочу передать всем белорусам, что нами восхищается весь мир", - сказала Светлана Тихановская, обращаясь к соотечественникам.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси почти 9 месяцев не утихают массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Смотрите также: