 ″Сверхдиктаторский орган″: зачем Лукашенко расширяет функции Совбеза | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.04.2021

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Беларусь

"Сверхдиктаторский орган": зачем Лукашенко расширяет функции Совбеза

Лукашенко планирует подписать декрет о том, что в чрезвычайной ситуации, в том числе в случае его гибели, президентские полномочия перейдут Совбезу страны. Зачем нужен такой документ? Мнения экспертов - у DW.

Александр Лукашенко (фото из архива)

Александр Лукашенко (фото из архива)

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет, который предусматривает, что в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. В его структуру, помимо президента, входят 19 человек. В постоянном составе - премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава Администрации президента, госсекретарь Совбеза, министры МВД и обороны, председатель КГБ. Также в него входят председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, Нацбанка, Следственного, Государственного военно-промышленного и Государственного пограничного комитетов, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны.

Зачем расширение полномочий Совбеза понадобилось Лукашенко? DW собрала комментарии экспертов.

Декрет Лукашенко - "антиконституционная диверсия"

На заявление Лукашенко о новом декрете отреагировали в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ответственный за конституционную реформу Анатолий Лебедько отметил, что переход власти к Совбезу противоречит конституции, ведь, согласно статье 89, в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия переходят к премьер-министру.

Валерий Карбалевич

Валерий Карбалевич

На это же обратил внимание белорусский политолог Валерий Карбалевич. Кроме того, он напомнил, что разделы конституции, которые касаются органов государственного управления, могут приниматься только всенародным референдумом. "Анонсированный декрет с таким содержанием - это антиконституционная диверсия. Впервые с 1996 года Лукашенко так явно собирается нарушить конституцию. Фактически, Лукашенко предлагает передать власть военным. Ведь в составе Совета безопасности доминируют руководители силовых структур", - считает Карбалевич.

Глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов в беседе с DW предположил, что Лукашенко все-таки постарается реализовать какие-то формальные требования для вступления декрета в силу. По мнению эксперта, этого будет либо заявление Конституционного суда, либо проведение референдума в 2022 году, о котором Лукашенко уже упоминал. Таким образом в Беларуси появится "сверхдиктаторский орган коллективного управления страной, который может функционировать до краха всей системы в целом", отмечает Усов.

Лукашенко поверил в "заговор"?

Между тем, Валерий Карбалевич убежден, что Лукашенко не стал дожидаться принятия новой конституции, чтобы там прописать эту норму, потому что поверил в "мистический заговор". "Человеком, который находится в подобной атмосфере страха, легко манипулировать. Что и делают спецслужбы", - пишет политолог.

"На самом деле совершенно очевидно, что после того, как Лукашенко показали "Манкуртов" (фильм по белорусскому госТВ о подготовке переворота в Беларуси. - Ред.), он всерьез и реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров. И попытка сказать: "Ребята, вы будете, в случае чего, после меня" означает "я не позволю вам ничего сделать для сценария ускорения этого процесса. Знайте, за вами будет специальный контроль", - считает независимый аналитик Сергей Чалый

Попытка использовать "казахстанский сценарий"

Павел Усов

Павел Усов

Павел Усов выдвинул еще несколько версий того, зачем Лукашенко понадобился декрет о передачи власти Совбезу в случае ЧП. По его словам, наиболее логичным объяснением того, что происходит в Беларуси, может быть попытка использовать в стране "казахстанский сценарий" транзита власти. Лукашенко "готовит такой способ, при котором можно было бы понизить градус внутреннего напряжения и уйти в тень, при этом сохраняя все политические механизмы управления, как это сделал Нурсултан Назарбаев", - комментирует эксперт.

Таким образом, считает он, даже без участия в выборах Лукашенко может находиться у власти до конца собственных дней, также, если будут такие возможности, он может сделать президентом любого из своих сыновей, при том, что реальные рычаги управления будут у него в руках.

С другой стороны, говорит Усов, причиной появления декрета могут быть процессы, связанные с развитием стратегического сотрудничества России и Беларуси: "Совет безопасности может взять на себя ответственность и принять решение, чтобы российский контингент был введен в Беларусь для стабилизации ситуации, для обеспечения суверенитета". Этим можно было объяснить "заговор" против Лукашенко и "внешние угрозы", ежедневно  якобы возникающие для Беларуси.

"Лукашенко откроет ящик Пандоры"

"Фактически А. Лукашенко, в случае подписания декрета, сделает своим официальным наследником хунту силовиков. В общем, Беларусь все больше деградирует и скоро будет считаться европейской Мьянмой", - пишет в своем телеграм-канале политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ). Также Суздальцев убежден, что, подписав декрет о передаче власти, Лукашенко откроет ящик Пандоры и фактически сам себе подпишет смертный приговор.

В свою очередь, Павел Усов не видит сегодня предпосылок для того, чтобы кто-то из существующих ныне глав ведомств мог начать организовывать политический заговор против Лукашенко: "Нет ни харизматического лидера, ни коллективного лидерства. Там, скорее, находятся такие люди, которые друг другу не доверяют, и Лукашенко этим активно пользуется. Тем более он в любой момент может изменить состав всех силовых структур и назначить туда исключительно верных и преданных ему людей, которые сделали карьеру в условиях кризиса и обязаны всем Лукашенко".

России операции против Лукашенко сейчас тоже не нужны, на данный момент у ее и так есть все возможности реализовывать свои стратегии в отношении Беларуси, добавляет эксперт.

Что думают о декрете сторонники Лукашенко?

Новый декрет Лукашенко прокомментировали и некоторые его сторонники. "Этот шаг призван в какой-то переходный, сложный период стабилизировать ситуацию, чтобы власть была преемственной и никакие разрушительные силы не смогли ее захватить",  - заявил "РИА Новости" политолог Алексей Дзермант.

"Анонсированный Александром Лукашенко декрет о наделении чрезвычайными полномочиями Совета безопасности является началом, отправной точкой комплексных мероприятий по формированию системы стратегического планирования безопасности Беларуси", - отметил в интервью БЕЛТА заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

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