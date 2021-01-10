 Тихановская предложила изменить литовское наименование Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.01.2021

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Беларусь

Тихановская предложила изменить литовское наименование Беларуси

Нынешнее официальное название Беларуси на литовском языке - Baltarùsija - приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия, считает Тихановская. Вариант Belarusià она считает более приемлемым.

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в Литве (фото из архива)

Светлана Тихановская в Литве

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису с предложением изменить наименование Беларуси на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской в понедельник, 11 января.

"Со стороны Литвы это могло бы стать знаком уважения суверенитета Беларуси и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа", - отметила политик. По словам Светланы Тихановской, нынешнее официальное название ее страны на литовском языке - Baltarùsija - воспринимается многими как калька с названия на русском языке "Белоруссия", "что приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия". "Из всех предложений, которые уже прозвучали в литовском экспертном сообществе, форму Belarusià наши эксперты считают наиболее приемлемой", - указала она.

По данным оппозиционного политика, сейчас официальное название Беларуси приближено к белорусскому оригиналу на национальных языках 24 стран Европы. Подготовить предложения о возможном переименовании страны на литовском языке попросил Тихановскую сам глава МИД Литвы Ландсбергис, указала она.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже пять месяцев продолжаются массовые протесты против фальсификаций на выборах президента страны, состоявшихся 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК РБ, Александр Лукашенко набрал на этих выборах более 80 процентов голосов избирателей, обойдя кандидата от оппозиции - Светлану Тихановскую. Со своей стороны, демонстранты считают эти данные сфальсифицированными и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Светлана Тихановская, вынужденная под давлением властей покинуть страну, в настоящее время активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси.

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    Автор: Галина Петровская


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