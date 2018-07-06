The Observer: Спонсор "Брекзита" 11 раз встречался с послом РФ

Бизнесмен Аррон Бэнкс, который финансировал Leave.EU, одну из главных кампаний в пользу выхода Великобритании из Евросоюза, провел 11 встреч с российским послом и до, и после референдума о "Брекзите". Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщила газета The Observer со ссылкой на собственные источники.

Помимо этого, по данным издания, Бэнкс получил еще четыре приглашения от российского посла. Принял ли он их, неизвестно.

Ранее Аррон Бэнкс утверждал, что провел только одну встречу в Лондоне с российским послом Александром Яковенко в сентябре 2015 года. После того, как в СМИ стали появляться публикации о дальнейших встречах Бэнкса с послом РФ, тот признал, что встреч было "две или три", а затем рассказал и о четвертой.

Именно на ней, по информации The Observer, могли быть согласованы детали сделки. Встреча состоялась 17 ноября 2015 года, в тот же день была анонсирована кампания Leave.EU.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию The Observer "очередным бредом", сообщает радиостанция "Говорит Москва". Бэнкс заверял, что не получал поддержки или денег от России на "Брекзит".

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