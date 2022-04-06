 The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи убийства пленного россиянина | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2022

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Россия

The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи убийства пленного россиянина

Видео, на котором украинский военнослужащий выстрелом в упор убивает взятого в плен россиянина, снято приблизительно 30 марта неподалеку от Киева, пишет американская газета NYT.

Уничтоженный российский танк (фото из архива)

Уничтоженный российский танк (фото из архива)

Американская газета The New York Times (NYT) подтвердила подлинность видео, на котором украинский военнослужащий выстрелом в упор убивает россиянина, взятого в плен. Как сообщается в статье, опубликованной на сайте NYT в среду, 6 апреля, ролик был снят близ Киева на дороге к северу от села Дмитровка, недалеко от города Бучи, где после отступления войск РФ были обнаружены сотни убитых мирных жителей.

На этой записи окровавленные солдаты в камуфляжной форме (у двоих видны белые нарукавные повязки, причем у одного руки связаны за спиной) лежат на дороге. Один из лежащих, судя по всему, бьется в предсмертных конвульсиях. Голос за кадром говорит: "Смотри, он живой еще, он хрипит уже... Ну все, он хрипит уже". После этого раненого убивают несколькими выстрелами. Чуть позже в кадре появляется боевая машина десанта БМД-2, используемая российскими воздушно-десантными подразделениями, на ней белой краской нанесены знаки "V".

NYT: Убийство произошло около 30 марта

У группы солдат, которые стоят рядом с убитыми, есть синие повязки на руках, некоторые из этих военных произносят лозунг “Слава Украине”, пишет NYT. Определить, в каком подразделении они служат, трудно но на видеозаписи убийства один из мужчин называет других "парнями из Белгравии", вероятно, имея в виду коттеджный поселок Белгравия, расположенный неподалеку от места происшествия.

Инцидент, по-видимому, произошел вскоре после украинской атаки на российскую колонну приблизительно 30 марта, сообщает NYT. Журналист-фрилансер Оз Катерджи 2 апреля разместил в Twitter видео и фотографии разбитой колонны с геолокацией, сообщив: украинские солдаты сказали ему, что россияне попали в засаду 48 часов назад. После публикации в The New York Times он добавил: "Видео, снятое в этом месте, показывает, как члены Грузинского легиона казнят российских военнопленных, что является военным преступлением по международному праву".

NYT опубликовала расследование о военных преступлениях РФ в Буче

Ранее журналисты The New York Times опубликовали расследование об убийствах мирных жителей города Бучи российскими военнослужащими. Проанализировав спутниковые снимки, журналисты пришли к выводу, что тела мирных жителей на улицах Бучи появились в середине марта, то есть до ухода войск РФ из города. 

Одно из видео, проанализированных The New York Times, было снято членом местного совета 2 апреля. На нем показано множество тел, лежащих на улице Яблонской. В то же время на спутниковых снимках, предоставленных NYT компанией Maxar Technologies, видно, что как минимум 11 из этих тел находились на улицах уже с 11 марта - то есть дня, в который российская сторона, по собственным данным, взяла город, пишет издание.

Чтобы установить дату появления тел на улицах, журналисты сравнили изображения улиц в разные дни. В результате они выяснили, что "ряд темных объектов, напоминающих по размеру человеческие тела", появились на ул. Яблонской в Буче в период между 9 и 11 марта. При этом снимки от 2 апреля подтверждают, что они лежали в таком же положении, в котором их обнаружила украинская армия, вошедшая в город, отмечает издание.

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    Автор: Николай Пермяков


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