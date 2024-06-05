The Insider: Экс-глава Генштаба Молдовы работал на ГРУ

Игорь Горган сообщал в Главное управление Генштаба РФ о закупках министерством обороны Украины оружия в Молдове и призывал Россию ввести войска в его страну, пишет издание The Insider.

Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно передавал российской военной разведке секретную информацию, в частности, о политической обстановке в его стране, а также данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые закупали военную технику и снаряды для своих вооруженных сил. Об этом пишет в среду, 5 июня, онлайн-издание The Insider, журналисты которого в сотрудничестве с молдавским изданием "Маленькая страна" получили доступ к переписке Горгана с его "куратором" в Главном управлении Генштаба ВС РФ (известном также как ГРУ - Главное разведывательное управление) - полковником Алексеем Макаровым. "Пользуясь своими старыми связями в Минобороны Молдовы, Горган остается важным информатором ГРУ", - подчеркивается в материале.

Игорь Горган был отправлен в отставку с поста главы Генштаба в конце 2021 года, после того как президентом Молдовы была избрана Майя Санду. Между тем в министерстве обороны страны, а также среди чиновников на местах осталось немало его "ставленников", которые снабжали его секретной информацией, следует из публикации.

Кто курировал Игоря Горгана в РФ

The Insider предполагает, что Игорь Горган и Алексей Макаров начали активно общаться в 2004 году, когда Горган служил в миссии НАТО. "Шефство" над ним перешло к Макарову в 2019 году, а особенно активным их общение стало в апреле 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, следует из публикации. Оба встречались в кишиневских кафе или на рыбалке.

"До полковника Макарова" Горгон поддерживал контакты с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым, говорится далее в публикации. Ухналев занимает сейчас должность военного атташе в Казахстане.

Также какое-то время Горгана курировал другой военный атташе - Игорь Довбня. Довбню в 2017 году выслали из Молдовы за шпионскую деятельность, пишет The Insider. Сейчас он возглавляет аппарат российских военных атташе в Кыргызстане.

Как указывает издание, в переписке с Макаровым Горган неоднократно заявлял, что в его стране "все готово ко вводу российских войск" и Молдове "срочно нужно очищение страны".

Незадолго до массовой высылки дипломатов РФ из Молдовы в июле 2023 года Игорь Горган перестал выходить на связь с Макаровым и устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе (UNHCR-Moldova), выяснили расследователи.

"Агентство берет на учет всех вынужденных переселенцев из Украины и помогает им с обустройством на новом месте. Ирония заключается в том, что Горган, еще недавно предлагавший гэрэушнику установить блокаду Украины, теперь занимается доставкой гуманитарной помощи для украинских детей", - заключает The Insider.