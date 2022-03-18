 Киевский техно-клуб К41 переехал в Берлин и помогает украинцам | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.03.2022

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Культура и стиль жизни

Киевский техно-клуб К41 переехал в Берлин и помогает украинцам

К41 относится к популярнейшим клубам Киева. С началом войны многие его сотрудники перебрались в Берлин. Теперь они намерены организовать здесь сообщество помощи беженцам и тем, кто решил остаться в Украине.

Здание в Киеве, где располагается техно-клуб К41

Здание в Киеве, где располагается техно-клуб К41

Несмотря на многонедельное стягивание российских войск к украинской границе, вечер 23 февраля в Киеве не был из ряда вон выходящим. Кто-то отправился на день рождения, кто-то - на свидание. Жизнь текла своим чередом. "До тех пор, пока я не услышала взрывы", - рассказывает Катя, сотрудница киевского техно-клуба К41, описывая утро 24 февраля - день военного вторжения России в Украину.

Команда сразу же собралась, организовала оптовую закупку в супермаркете, припрятала ценную технику, а руководство клуба выплатило зарплату за следующий месяц, говорит Катя, упоминая лихорадочную атмосферу с постоянным воем сирен.

Место встречи любителей техно

Катя - не настоящее имя. Клуб еще до начала войны установил такую политику: не делать публичным ни одного из членов своей команды. Частью имиджа К41 является и отсутствие фотографий с вечеринок, камеры смартфонов должны быть заклеены.

Здание в Киеве, где располагается клуб К41

Известный и за пределами Украины клуб выбрал своим названием символ ∄ - отраженную и перечеркнутую букву Е. Но в обществе устоялось сочетание К41 - отсылка к адресу бывшей пивоварни в северной части города.

Киевский техно-клуб, в котором недавно выступали диджеи и представители художественной сцены с мировым именем, часто сравнивают с берлинским клубом "Бергхайн". К41 предлагает безопасное пространство для тех, кто не может свободно жить в обществе, и выступает площадкой для установления контактов в рамках квир-сцены.

Военные проверяли присутствие в автобусах мужчин призывного возраста

Катя сразу решила, что надо уезжать. Автобус привез ее и других беженцев во Львов, где она пару дней жила в квартире одного из друзей. Затем автобус перевез их через польскую границу в Люблин. Перед выездом из страны военнослужащие проверяли, нет ли в автобусе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, выезд которых из Украины разрешен в исключительных случаях.

Посадка на поезд до Львова в Киеве

Посадка на поезд до Львова в Киеве, 4 марта 2022 года

Через пять дней после начала войны Катя прибыла в Берлин. Здесь уже нашли убежище около 30 ее коллег по клубу, в котором работают порядка 130 человек. Один из друзей предоставил помещение в культурном центре в районе Берлин-Митте. Многие деятели искусства, ранее выступавшие в К41, помогли деньгами и с жильем. Люди в творческом сообществе понимают, что речь идет об общей беде, а не о беде одной страны, отмечает Катя.

Помощь беженцам: Telegram-бот и сбор средств

Теперь ребята из К41 организуют из столицы Германии помощь другим беженцам из Украины. Вместе с творческим агентством Banda они создали бота в мессенджере Telegram, с помощью которого люди, ищущие помощи, могут обращаться к ним. А на онлайн-платформе GoFundMe идет сбор пожертвований в поддержку людей в Украине.

Сборник эссе о киевском клубе К41

Сборник эссе о киевском клубе К41

Катя буднично рассказывает о пережитом, пока разговор не заходит о ее родственниках. Ее семья осталась в Киеве. Она говорила родным, что они должны покинуть страну, "но они хотели остаться, это очень тяжело". Невозможно заставить людей бежать, признает Катя: "Я должна уважать их решение".

Выстраивать жизнь на ближайшее время

Для многих из клуба К41 отъезд из Киева был ужасен. Катя тоже видела свое будущее в Киеве: "Это мой город, моя страна, я хотела остаться там. Я потеряла ее".

Теперь она ищет работу и - вместе с коллегой - квартиру, чтобы не приходилось постоянно переезжать. "Мы постепенно осознаем, что должны выстраивать жизнь здесь", - говорит она. По крайней мере - на данный момент, пока не появится возможность вернуться в Украину.

А по офисному помещению носится уехавшая с беженками молодая собака, с любопытством обнюхивая посетителей и ожидая поглаживаний. Ее зовут Шалом - "мир".

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    Автор: Николай Пермяков


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