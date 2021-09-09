"Талибан" разрешил покинуть Афганистан группе граждан США

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, разрешило выезд из страны 200 гражданам США и другим гражданским лицам. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США. Эвакуация будет проведена чартерными рейсами из аэропорта Кабула. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад оказал на талибов давление с целью обеспечить эвакуацию этих людей, указал собеседник агентства.

Принадлежат ли эвакуированные к сотням людей, которые на протяжении нескольких дней ожидают разрешения на вылет частных чартерных рейсов из северного афганского города Мазари-Шарифа, остается неясным.

"На самолетах в Мазари-Шарифе есть небольшая группа американских граждан и буквально сотни других людей, чье гражданство нам неизвестно и которых нам необходимо проверить на безопасность прежде, чем они смогут приземлиться на американских военных базах", - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер.

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