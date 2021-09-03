В ООН пока не видят массового бегства из Афганистана

Угроза массового бегства афганцев в соседние страны в связи с захватом власти в Кабуле радикальным исламистским движением "Талибан" пока не воплотилась. Об этом в пятницу, 3 сентября, на видеоконференции в Женеве заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, UNHCR) Бабар Балох.

ООН предупреждала об опасности соответствующего сценария почти три недели назад.

"Мы не видели широкого притока беженцев, то есть большого числа прибывающих в Пакистан, Иран и другие места", - констатировал Балох, добавив, что в УВКБ "анализируют причины этого". Вместе с тем представитель УВКБ высказал мнение, что, по текущим оценкам управления, Афганистан при наихудшем развитии ситуации могут покинуть свыше 515 000 жителей. Численность населения страны на 2020 год достигала 38,9 млн человек.

УВКБ ООН поставляет гуманитарные грузы в Пакистан

По словам Балоха, УВКБ ООН поставляет гуманитарные грузы в Пакистан и другие государства, соседствующие с Афганистаном. При этом в организации на текущий момент говорят об обычных деловых перемещениях людей и транспорта между двумя странами. Кроме того, как указал Бабар Балох, пока не было никаких признаков возвращения афганских беженцев домой из Пакистана.

Заместитель Верховного комиссара ООН призвала держать границы открытыми

Ранее, 27 августа, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс на брифинге в Женеве обратились с призывом ко всем соседним с Афганистаном государствам держать границы открытыми для жителей этой страны, которые будут искать защиты. "Хотя на данный момент мы не наблюдаем большого оттока афганцев, ситуация внутри страны развивается быстрее, чем кто-либо ожидал", - подчеркнула Клементс. В Агентстве отметили, что более 500 тысяч человек с начала нынешнего года покинули свои дома и переместились в другие районы Афганистана , спасаясь от боевых действий и насилия..

Около 80% беженцев - женщины и дети

Около 80 процентов из почти четверти миллиона афганцев, вынужденных бежать с конца мая из родных мест, составляли женщины и дети. Этот фактор усугубляет и без того бедственное положение, при котором более 5 млн афганцев находятся в положении лиц, перемещенных внутри страны и за ее пределами, констатировали эксперты.

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