Тайвань направил самолеты и корабли в ответ на китайские учения

Вооруженные силы Тайваня направили самолеты и корабли, а также развернули наземные ракетные комплексы для наблюдения за ситуаций на фоне масштабных воздушных и морских военных учений в окружающих остров районах. Об этом в пятницу, 5 августа, заявило министерство обороны Тайваня, назвавшее китайские маневры крайне провокационными. Оно сообщило, что несколько китайских кораблей и самолетов утром того же дня пересекли серединную линию Тайваньского пролива. При этом тайваньские военные приводятся к боевой готовности, эти действия не являются требованием начать войну, указывается далее.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь назвала китайские учения близ острова "безответственными". В видеообращении она призвала Пекин к здравому смыслу и сдержанности. Тайвань не пойдет на эскалацию, а хочет сохранить статус-кво, подчеркнула она. Цай также сообщила, что ее администрация принимает меры по обеспечению бесперебойной работы тайваньских портов и аэропортов и стабилизации финансовых рынков.

Китайские СМИ и Япония: китайские ракеты пролетели над Тайванем

Государственные СМИ КНР сообщили, что во время учений китайские ракеты пролетели над Тайванем. Официально Пекин еще не подтвердил этот факт, в то время как власти в Тайбэе отказались подтвердить либо опровергнуть траектории полета китайских ракет, сославшись на опасения разведки. В свою очередь Минобороны Японии заявило, что из девяти зафиксированных ракет четыре, "предположительно, пролетели над главным островом Тайваня".

По данным китайского информагентства "Синьхуа", в ходе учений военные задействовали более 100 боевых самолетов, включая истребители и бомбардировщики, а также более 10 эсминцев и фрегатов.

Как ожидается, учения Китая в Тайваньском проливе, начавшиеся после посещения Тайваня спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, продлятся до 7 августа. Они вызвали резкую критику властей в Тайбэе, а также США, Японии и ЕС.

Немецкие депутаты планируют посетить Тайвань

Между тем Тайвань могут посетить немецкие депутаты. Комитет бундестага по правам человека планирует поездку на остров в конце октября, не позднее начала сентября будет подана соответствующая заявка, пишет dpa со ссылкой на нескольких членов комитета. При этом визит планировался уже давно и не связан с поездкой Пелоси, сообщается далее.

Напряженность между властями материкового Китая и Тайваня возросла в последние дни из-за визита на остров Нэнси Пелоси - она прилетела на Тайвань вечером 2 августа в рамках турне по странам Азии и покинула его 3 августа. Пелоси, в ходе визита заверившая Тайвань в широкой поддержке Вашингтона, стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, посетившим Тайвань.

Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступали с резкой критикой еще до ее прибытия на остров. 4 августа, после отъезда Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе Тайваня.

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