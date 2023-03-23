Сын красноярского губернатора сбежал из-под ареста в Италии
Дмитрий Андреев
25 мин. назад
Двумя днями ранее суд в Милане одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Его выдачи добивалась также Россия, где Усса обвиняют в отмывании денег.
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Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, сообщает Reuters в четверг, 23 марта, со ссылкой на итальянскую полицию. Два дня назад Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США.
По сообщениям итальянских СМИ, днем 22 марта 40-летний мужчина сломал свой электронный браслет и покинул квартиру, в которой находился. В настоящее время Усса разыскивают карабинеры. Итальянский адвокат россиянина Винисио Нардо отказался от комментариев.
В чем обвиняют Усса
Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. США обвиняют российского предпринимателя в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. Вместе с ним фигурантами этого дела являются задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.
Итальянский суд, рассматривавший возможность экстрадиции, счел достаточно убедительными два из предъявленных Уссу американскими властями обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.
Россия также обращалась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере.
Сам Усс просил итальянский суд отправить его на родину. Обвинения, предъявленные ему США, он называл политическими мотивированными и отрицал свою вину.
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