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Фото: picture alliance/imageBROKER
Правосудие и законИталия

Суд в Италии одобрил экстрадицию в США Артема Усса

Жан Рофе
32 мин. назад

Итальянский суд признал возможность экстрадиции сына красноярского губернатора Артема Усса по двум из четырех пунктов обвинения: контрабанда нефти и мошенничество, пишет La Repubblica.

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Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию в США российского предпринимателя Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает во вторник, 21 марта, итальянская газета La Repubblica.

Эту информацию подтвердил российскому информагентству ТАСС один из адвокатов Усса. По его словам, в течение 15 дней защита подаст апелляцию в кассационный суд. Окончательное решение об экстрадиции, по законам Италии, принимает министр юстиции.

Как пишет La Repubblica, суд счел достаточно убедительными два из предъявленных россиянину обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.

Экстрадицию Усса запрашивает и Россия

Россия также обратилась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса, Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Сам Усс просил итальянский суд отправить его на родину.

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. Сначала он находился в тюрьме, но затем его перевели под домашний арест. Помимо контрабанды нефти и мошенничества, США обвиняют предпринимателя в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. Вместе с Уссом фигурантами этого дела являются задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.

Усс отрицает вину, называя обвинения США политически мотивированными.

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