Суд в Италии одобрил экстрадицию в США Артема Усса

Эту информацию подтвердил российскому информагентству ТАСС один из адвокатов Усса. По его словам, в течение 15 дней защита подаст апелляцию в кассационный суд. Окончательное решение об экстрадиции, по законам Италии, принимает министр юстиции.
Как пишет La Repubblica, суд счел достаточно убедительными два из предъявленных россиянину обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.
Экстрадицию Усса запрашивает и Россия
Россия также обратилась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса, Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Сам Усс просил итальянский суд отправить его на родину.
Артем Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. Сначала он находился в тюрьме, но затем его перевели под домашний арест. Помимо контрабанды нефти и мошенничества, США обвиняют предпринимателя в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. Вместе с Уссом фигурантами этого дела являются задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.
Усс отрицает вину, называя обвинения США политически мотивированными.
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