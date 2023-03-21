Суд в Италии одобрил экстрадицию в США Артема Усса

Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию в США российского предпринимателя Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает во вторник, 21 марта, итальянская газета La Repubblica .

Эту информацию подтвердил российскому информагентству ТАСС один из адвокатов Усса. По его словам, в течение 15 дней защита подаст апелляцию в кассационный суд. Окончательное решение об экстрадиции, по законам Италии, принимает министр юстиции.

Как пишет La Repubblica, суд счел достаточно убедительными два из предъявленных россиянину обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.

Экстрадицию Усса запрашивает и Россия

Россия также обратилась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса, Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Сам Усс просил итальянский суд отправить его на родину.

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. Сначала он находился в тюрьме, но затем его перевели под домашний арест. Помимо контрабанды нефти и мошенничества, США обвиняют предпринимателя в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. Вместе с Уссом фигурантами этого дела являются задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.

Усс отрицает вину, называя обвинения США политически мотивированными.

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