Свыше 300 человек погибли из-за наводнения в Афганистане

Вызванное ливневыми дождями сильное наводнение в Афганистане унесло жизни более 300 человек. По данным ООН, разрушено свыше 1000 домов.

Более 300 человек погибли в результате разрушительного наводнения на северо-востоке Афганистана, вызванного сильными ливнями. По данным правящего в стране радикального исламистского движения "Талибан", число погибших в воскресенье, 12 мая, достигло 315 человек, более 1600 человек получили ранения.

Как сообщило афганское министерство внутренних дел, более других регионов начавшееся 10 мая наводнение затронуло три провинции - Баглан , Тахар и Бадахшан. Еще накануне ведомство рассказало о 153 жертвах природной катастрофы. Представители Всемирной продовольственной программы ООН указали, что в результате бедствия разрушено более 1000 домов, а большинство пострадавших районов недоступны для грузовиков.

Международная благотворительная организация Save the Children предупредила, что от стихии особенно страдают дети. По ее оценкам, в пяти наиболее пострадавших районах провинции Баглан проживают 600 000 человек, в том числе 310 000 детей.