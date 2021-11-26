Радио "Свобода" сообщила о лишении загранпаспортов задействованных в "вагнергейте" сотрудников ГУР Украины

По данным украинской службы Радио "Свобода", власти Украины лишили заграничных паспортов пять бывших сотрудников разведслужб, участвовавших в сорвавшейся операции по задержанию бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Через неделю после того, как операция провалилась, были уволены не менее пяти сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины, пишет издание в пятницу, 26 ноября, в дополнение информации, ранее опубликованной международной группой Bellingcat и изданием The Insider.

Одним из уволенных был глава ГУР Василий Бурба. Кроме того, речь идет о Юрии Семенюке, Романе Червинском и Игоре Дзере. Фамилия пятого уволенного не называется. Им впоследствии также запретили покидать территорию Украины.

Один из экс-разведчиков узнал о запрете выезжать из Украины на границе

Один из бывших сотрудников ГУР - Юрий Семенюк - узнал о признании его загранпаспорта недействительным на пограничном контроле в мае 2021 года, когда собирался вылететь в Египет. По его словам, он был остановлен при прохождении границы в киевском аэропорту Борисполь.

"Через полтора часа ко мне подошли сотрудники, офицеры Государственной пограничной службы и предоставили мне два документа. Первый документ - о запрете в пересечении государственной границы. И второй - об изъятии моего паспорта", - цитирует его слова издание. Экс-сотруднику ГУР пояснили, что информация об аннулировании его загранпаспорта содержалась в их базе. Семенюк расценил эти действия как давление со стороны властей, не желавших, чтобы он рассказал об обстоятельствах "вагнергейта" журналистам Bellingcat.

На пресс-марафоне в Киеве 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экс-глава ГУР Бурба зарабатывал на продаже информации, о чем было известно разведслужбам. В частности, экс-глава ГУР обнародовал секретную информацию в связи с операцией по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. "Я считаю, что это распространение секретной информации. Это нарушение законодательства", - отметил Зеленский.

Расследование Bellingcat и The Insider

17 ноября Bellingcat и The Insider сообщили, что вмешательство офиса украинского президента позволило предотвратить арест в Украине бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которых летом 2020 года задержали на территории Беларуси. По их информации, спецоперация по аресту "вагнеровцев", причастных к военным преступлениям в Украине, разрабатывалась ГУР Минобороны Украины с сентября 2019 по июль 2020 года.

За день до выезда боевиков в Минск, 23 июля 2020 года, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за подготовку спецоперации по аресту "вагнеровцев", - начальник ГУР Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий - прибыли в офис президента Украины, чтобы представить там финальный доклад на эту тему. Поскольку в тот момент президент Украины Владимир Зеленский был занят, их перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком, указывается в расследовании.

Сразу после этой встречи Бурба связался с ГУР и сообщил, что офис президента просит отложить операцию на неделю, сообщили расследователи, проанализировавшие ряд телефонных переговоров. В итоге для "вагнеровцев" перебронировали билеты на более поздний срок, из-за чего им пришлось дожидаться своего рейса пять дней в одном из санаториев в Минске. Там на группу обратил внимание персонал, который и доложил о подозрительных "отдыхающих" в правоохранительные органы, и спустя сутки белорусский спецназ задержал членов ЧВК Вагнера, приняв их за участников протестов против правителя Беларуси Александра Лукашенко.

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