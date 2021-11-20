Экс-глава разведки Украины рассказал, кто приказал отложить операцию по "вагнеровцам"

Приказ о переносе операции по задержанию членов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера дал от имени президента Украины Владимира Зеленского руководитель его офиса Андрей Ермак. Об этом бывший глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Василий Бурба заявил в пятницу, 19 ноября.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года, накануне финальной стадии операции, Бурба и бывший замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий прибыли в офис президента доложить о смене обстановки по мероприятию, однако к Зеленскому не попали, а его помощники сообщили, что с ними будет беседовать Ермак.

"Состоялся доклад о смене обстановки, плановый доклад, который мы делали по нашей операции на протяжении некоторого времени. В связи с тем, что он (Ермак) был делегирован президентом, я получил приказ о переносе финального этапа. Я не просто получил указание, я получил ответ, что это указание президента", - приводит слова Бурбы агентство "Українськi Новини". При этом экс-глава ГУР отметил, что письменного указания не было.

По мнению Бурбы, спецоперация была провалена, и одной из причин провала стал ее перенос. "Со своего анализа, опыта, руководящего взгляда могу сказать, что это есть провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах", - сказал он.

Расследование "Вагнергейта"

Расследовательская группа Bellingcat в среду, 17 ноября, опубликовала собственное расследование об операции украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Отчет подробно рассказывает о неизвестных деталях этой операции, но не дает ответа на вопрос: был ли ее срыв результатом целенаправленных действий руководства страны. Этот вопрос уже больше года обсуждают в Украине на политическом уровне: он стал предметом рассмотрения Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады Украины, которая, впрочем, не нашла подтверждения тому, что с украинской стороны произошла утечка информации.

В пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" и офисе президента утверждают, что ни Зеленский, ни Ермак не имеют отношения к срыву операции. Ермак "не отвечает за работу разведки и тем более не руководит какими-либо оперативными процессами", подчеркнул в комментарии DW его советник Михаил Подоляк. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, в свою очередь, подчеркивает, что ни украинская ВСК, ни Bellingcat не подтвердили ответственность украинских властей в срыве операции. "По закону о разведке, приказы главам органов разведки может отдавать только президент или министр обороны", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24". Сами Зеленский и Ермак публично результаты расследования не комментировали.

Что известно о ЧВК Вагнера

Частная военная компания Вагнера, или группа Вагнера - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. По данным из источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников ЧВК Вагнера достигает 2500 человек.

Власти в России отрицают всякую связь с ЧВК Вагнера. Кремль признает лишь, что россияне могут в частном порядке участвовать в боевых действиях за рубежом.

По данным некоторых СМИ, бойцы ЧВК Вагнера в последние годы проявляли активность в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР и Судане.

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