"Свобода" для россиян: все о спутниковом вещании DW

Пакет "Свобода" доступен в незашифрованном виде на спутнике Hotbird в позиции 13E. Потенциальная аудитория - 4,5 млн домохозяйств в России, а также примерно 800 тыс - на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Ежедневная новостная передача DW Новости, видео подкаст DW-шоу и другие проекты русской редакции DW среди других русскоязычных программ теперь посредством спутникового вещания стали доступны для зрителей в России и во всем мире. Все, что нужно знать о спутниковом пакете "Свобода", противопоставляющем независимую журналистскую информацию нарративам российской пропаганды на русском языке, - у DW.

Что такое спутниковый пакет "Свобода"?

Некоммерческий проект "Свобода" создан на базе неправительственной организации "Репортеры без границ", которая и выделяет на него бюджет. На первоначальном этапе он составит около 3 млн евро в год. "Как известно, Россия - телевизионная страна. Более двух третей населения черпают новости из телевизора и наша задача дать доступ этим группам населения к независимой информации", - заявил Биргер Шютц (Birger Schütz), референт по России организации "Репортеры без границ".

Официальный запуск пакета "Свобода" состоялся 5 марта в Европейском парламенте. ЕС считает необходимым поддержать независимых российских журналистов, помочь расширить масштаб их деятельности и заполнить пробел на рынке русскоязычных СМИ, "чтобы они могли создавать больше контента и шире распространять его "без вмешательств в редакционную политику", пояснила позицию Брюсселя вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова. "Спутниковый пакет "Свобода" соответствует обязательствам Еврокомиссии по обеспечению плюрализма СМИ и свободы информации, а мы поощряем инициативы, способствующие реализации этих принципов", - заявила политик перед церемонией открытия.

Когда DW подключилась к вещанию через спутник?

Русская редакция DW начала вещание в рамках пакета "Свобода" непосредственно к президентским выборам в России. "Российское правительство активно препятствует жителям России получить доступ к независимой информации. Ситуация становится все более напряженной, что делает инициативу "Репортеров без границ" более важной, чем когда-либо прежде. "Свобода" открывает дополнительный способ донести до русскоязычной аудитории независимую информацию и выступить против дезинформации и пропаганды", - заявил генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

Кому будет доступна "Свобода"?

Пакет "Свобода" доступен бесплатно в незашифрованном виде на спутнике Hotbird компании Eutelsat в позиции 13E. Сигнал данного спутника прекрасно принимается в Центральной России вплоть до Урала. Но если в центральных регионах будет достаточно антенны диаметром 0.8 -1.0 м, то восточнее, понадобятся антенны большего диаметра. На Урале их размер должен достигать 1.8м.

По оценкам создателей пакета, его потенциальная аудитория - 4,5 млн домохозяйств в России, а также примерно 800 тыс - на временно оккупированных Россией территориях Украины. По данным "Репортеров без границ", все эти домохозяйства уже смотрят телевизор с этого спутника. На территории Украины таких домохозяйств около 3,5 млн. А в Беларуси и Молдове - сотни тысяч, поскольку эта спутниковая позиция популярна с начала 1990-х годов.

Какие каналы доступны пользователю пакета "Свобода"?

В настоящее время пакет, кроме продукции русской редакции DW, предоставляет доступ к десятку каналов, включая "Настоящее время", украинский "Gordon Live ", молдавский ТВ8, берлинский "Ост/Вест 24". Кроме того, доступны к прослушиванию 3 радиоканала: Эхо, Радио Сахаров и Еврорадио. Все эти каналы идут в открытом виде.

В дальнейшем список телевизионных и радио каналов будет увеличиваться: ожидается, что в конечном итоге в пакет войдут до 25 независимых русскоязычных теле- и радиоканалов. "Мы предполагали, что "Свобода" может стать источником независимого русскоязычного контента. Это видение становится реальностью", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

Каким образом потребителю получить доступ к пакету "Свобода"?

Конечному потребителю необходима спутниковая антенна с линейным конвертором, настроенная на спутник Hot Bird 13.0E (13 градусов восточной долготы), и спутниковый тюнер. При этом, если у зрителей уже есть спутниковая антенна, которая принимает каналы какого-то российского оператора, то с помощью специалистов по настройке спутниковых антенн, ее можно перестроить на прием спутника Hot Bird 13.0E. Немаловажно знать, что существуют телевизоры со встроенным спутниковым тюнером, обычно он называется встроенный тюнер DVB-S2 или SAT. В этом случае понадобится только установить спутниковую антенну и подключить ее к телевизору.

После лучше всего выполнить автоматический поиск каналов для спутника Hot Bird 13.0E.

Также можете выполнить поиск канала вручную, для этого потребуются ввести такие параметры: Транспондер: 122, частота: 10949 ГГц, поляризация: вертикальная, символьная скорость: 27500 Ксим/с, FEC: 2/3, модуляция: DVB-S2/8PSK.

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