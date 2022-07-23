 ″Геофактор″ - подкаст DW о политике безопасности | Подкасты и RSS-Feeds | DW | 23.07.2022

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Подкасты и RSS-Feeds

"Геофактор" - подкаст DW о политике безопасности

Холодная война или горячий мир, и если мир, то какой? Обсуждаем в подкасте Deutsche Welle "Геофактор".

Geofaktor Podcast Teaser

"Геофактор" - для тех, кто хочет знать больше. В этом подкасте Deutsche Welle журналист Роман Гончаренко обсуждает со своими гостями актуальные темы внешней политики и политики безопасности.

Чтобы разобраться в сложном и быстро меняющемся мире нужно время - и разные точки зрения. "Геофактор" предлагает и то, и другое. Мы выбираем две темы и подробно говорим о разных аспектах. Гости - не только политики, эксперты, обозреватели DW, но и участники событий, очевидцы. 

Подкаст выходит два раза в месяц, по субботам, в 21.00 по московскому времени на средних волнах на частоте 1386 кГц. Также подкаст  "Геофактор" можно слушать на канале YouTube "DW на русском" и в твоем любимом приложении для подкастов. 

Слушай, комментируй, пиши нам по адресу feedback.russian@dw.com!

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