DW начнет вещание на русскоязычную аудиторию через спутник

Медиакомпания Deutsche Welle (DW) точно к началу президентских выборов в России запускает российский канал в рамках спутникового пакета "Свобода", созданного по инициативе международной правозащитной организации "Репортеры без границ". Об этом сообщается в пресс-релизе правозащитников, опубликованном в пятницу, 15 марта. Как указывается в документе, запуск российского канала, специально созданного для спутникового пакета "Свобода", является частью обязательств "Репортеров без границ" и DW по развитию независимой журналистики и обеспечению достоверного освещения новостей для русскоязычной аудитории.

Интеграция нового канала в спутниковый пакет "Свобода" позволит DW охватить миллионы российских домохозяйств. Он обеспечит всестороннее освещение предстоящих выборов и послужит платформой для выражения различных мнений и точек зрения. Российский канал DW представит разнообразные программы, включая углубленный анализ, а также всестороннюю информацию о выборах и их последствиях.

"Российское правительство активно мешает жителям России получить доступ к независимой информации. Ситуация становится все более напряженной, что делает инициативу "Репортеров без границ" более важной, чем когда-либо прежде. "Свобода" открывает дополнительный способ донести до русскоязычной аудитории независимую информацию и выступить против дезинформации и пропаганды", - заявил генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

Какие каналы будет транслировать "Свобода"?

Пакет "Свобода" доступен бесплатно в незашифрованном виде на спутнике Hotbird компании Eutelsat в позиции 13E. Его создатели рассчитывают на хорошее покрытие на постсоветском пространстве в целом. По некоторым оценкам, потенциальная аудитория пакета - 4,5 млн домохозяйств в России, а также примерно 800 тыс. - на временно оккупированных РФ территориях Украины. По данным "Репортеров без границ", все эти домохозяйства уже смотрят телевизор с этого спутника. На территории Украины таких домохозяйств около 3,5 млн. А в Беларуси и Молдове - сотни тысяч, поскольку эта спутниковая позиция популярна с начала 1990-х годов.

Ожидается, что в пакет войдут до 25 независимых русскоязычных теле- и радиоканалов. Помимо DW свои программы будут транслировать: "Эхо", "Радио Сахаров", "Настоящее время", "Еврорадио", молдавский телеканал ТВ8, берлинская телекомпания "Ост/Вест 24", а также объединенные каналы с участием "Важных историй", "Холода", "Новой газеты Европа", Ирины Шихман и других. Отдельный новый канал называется "Беларусь завтра", еще один канал запускает студия украинского журналиста Дмитрия Гордона. Помимо этого, создатели работают над отдельным новостным каналом. "Мы предполагали, что "Свобода" может стать источником независимого русскоязычного контента. Это видение становится реальностью", - заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

Как найти "Свободу"?

Обычному зрителю нужна спутниковая антенна, нацеленная на Eutelsat Hotbird 13G в точке 13.0E, а затем лучше всего выполнить автоматический поиск каналов для этого спутника.

Можно также выполнить поиск канала вручную, для этого потребуются ввести такие параметры: транспондер: 122, частота: 10949 ГГц, поляризация: вертикальная, символьная скорость: 27500 Ксим/с, FEC: 2/3, модуляция: DVB-S2/8PSK.

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