Светлане Тихановской присуждена премия мира имени Лотара Крайссига

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская стала лауреатом премии мира имени Лотара Крайссига (Lothar Kreyssig). Оргкомитет в Магдебурге в среду, 11 августа, особо выделил отвагу оппозиционного политика.

Тихановская, до выборов президента Беларуси в 2020 году не имевшая политического опыта, является бескомпромиссной и последовательной защитницей демократии и прав человека в республике, приводит информагентство epd слова представителей оргкомитета. Церемония награждения пройдет в церкви святого Иоанна в Магдебурге в ноябре.

Лотар Крайссиг был известным немецким правозащитником и церковным деятелем. Названную в его честь награду присуждают людям или организациям, внесшим существенный вклад в дело мира и примирения, следует из описания премии. Ее размер составляет 3000 евро. Церемония вручения проходит каждые 2 года.

Смотрите также: