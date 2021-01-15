Светлана Тихановская выступила с обращением к съезду ХДС

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась 16 января с видеопосланием к делегатам проходившего в онлайн формате съезда Христианско-демократического Союза (ХДС) - партии канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Она поблагодарила за теплый прием, который ей оказали представители немецкого правительства и деятели ХДС во время ее двух визитов в Германию прошлой осенью.

На онлайн съезде ХДС

По словам Тихановской, поддержка, которую Германия и, в частности депутаты бундестага, оказывают демократическому движению в Беларуси, очень важна. Упомянула она и медиакомпанию Deutsche Welle, поблагодарив за активное и объективное освещение событий в Беларуси.

"Мы строим будущую Беларусь"

"Борьба людей в Беларуси за идеи демократии - это то, что воодушевляет меня изо дня в день, - сказала Тихановская, говорившая по-английски. - Тысячи белорусов в последние шесть месяцев мирно демонстрировали, бастовали и любыми возможными средствами выражали свой протест". Мы строим будущую демократическую Беларусь, продолжала она, страну правовой государственности, демократии и уважения к своим жителям.

Она выразила надежду, что и с новым председателем ХДС будет и дальше поддерживать демократические силы в Беларуси. "Знайте, что тысячи белорусов сражаются за те ценности, которые олицетворяет ваш съезд", - сказала Светлана Тихановская.

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