 Тихановская призывает расширить санкции против бизнеса, связанного с Лукашенко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Тихановская призывает расширить санкции против бизнеса, связанного с Лукашенко

Светлана Тихановская во время рабочего визита в Мадрид обсудила с главой МИД Испании санкции против силовиков и компаний, связанных с Александром Лукашенко.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Мадриде. 22 декабря она встретилась с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайей и провела телефонные переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, который сейчас находится на самоизоляции.

На встрече с министром иностранных дел Гонсалес Лайей Тихановская призвала запретить въезд на территорию Испании силовикам и чиновникам, причастным к фальсификации выборов в Беларуси. Кроме того, лидер белорусской оппозиции подняла вопрос о расширении санкционного списка в отношении Лукашенко и связанных с ним компаний и призвала поддержать белорусскую оппозицию в ОБСЕ, ООН и Совете Европы.

Как сообщается на официальном сайте Тихановской, участницы встречи договорились "усилить роль и статус белорусской диаспоры, поддержать деятельность беларусского народного посольства и народного представительства, которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне".

Кроме того, Испания планирует помочь репрессированным спортсменам и студентам - например, стипендиями, которые позволят студентам учиться дистанционно, находясь при этом в Беларуси. Также сообщается, что Испания рассмотрит возможность принятия на лечение раненых мирных протестующих.

Тихановская сравнила режим Лукашенко с диктатурой Франко

Экс-кандидат в президенты Беларуси поблагодарила Испанию и ее правительство за непризнание Лукашенко и официально объявленных результатов выборов. "Испанцы хорошо понимают, какой значимый период мы переживаем и за что боремся сейчас, потому что не так давно сами сражались с диктатурой Франко", - отметила она.

В свою очередь премьер-министр и министр иностранных дел Испании выразили солидарность белорусскому народу. "Испания разделяет решение Евросоюза о поддержке демократических стремлений беларусского народа и призывает к всестороннему общенациональному диалогу", - сказала глава испанского МИДа.

Также Светлана Тихановская встретилась с лидером оппозиции Пабло Касадо, бывшим генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и председателем Государственного совета Испании Марией Тересой Фернандес де ла Вега. С бывшим генсеком НАТО Тихановская обсудила вопрос об "организации переговоров по решению политического кризиса в Беларуси и о том, кто может быть сторонами этих переговоров".

Протесты в Беларуси

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Смотрите также:

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (TUT.BY/AFP)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской

    27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

  • Демонстранты на пути к стеле Минск - город-герой

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой"

    Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

  • Колонна участников протеста с бело-красно-белыми флагами

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния

    Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

  • Полиция задерживает участников акции протеста.

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Около 200 задержаний по всей стране

    В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

  • Weißrussland Minsk | Proteste gegen die Regierung Lukashenkos (Mikhail Voskresenskiy/dpa/picture-alliance)

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч

    Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

  • ОМОНовец распыляет в лицо демонстранту слезоточивый газ

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно

    Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

  • Светлана Тихановская

    Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

    Светлана Тихановская: "Мы победим"

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:38

Протест против Лукашенко: как за бело-красно-белый флаг в Беларуси оштрафовали пенсионерку

Аудио- и видеофайлы по теме

Светлана Тихановская: "Официальных контактов с Россией у нас, к сожалению, не было"  

Акции против Лукашенко: протестные дворики в Беларуси как новая форма сопротивления  

Также по теме

Belarus | Sonntagsproteste in Minsk

На протестах в Беларуси задержаны более 140 человек 20.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 20 декабря.

Belarus Minsk | Demonstrationen und Proteste

Протесты в Беларуси: правозащитники насчитали 157 политзаключенных 19.12.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 19 декабря.

Deutschland Berlin | Besuch beim Bundespräsident | Swetlana Tichanowskaja

В Беларуси в отношении Тихановской и КС возбудили уголовные дела об экстремизме 21.12.2020

Лидеры протестов в Беларуси Светлана Тихановская и Мария Колесникова вместе с участниками президиума Координационного совета стали фигурантами дел о создании экстремистского формирования.

Реклама

Самые читаемые

Почему в ЕС не спешат с вакцинацией от коронавируса  

ФСБ прокомментировала разговор Навального с предполагаемым отравителем  

ВОЗ: Новый штамм коронавируса не вышел из-под контроля  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно