Тихановская призывает расширить санкции против бизнеса, связанного с Лукашенко

Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Мадриде. 22 декабря она встретилась с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайей и провела телефонные переговоры с премьер-министром страны Педро Санчесом, который сейчас находится на самоизоляции.

На встрече с министром иностранных дел Гонсалес Лайей Тихановская призвала запретить въезд на территорию Испании силовикам и чиновникам, причастным к фальсификации выборов в Беларуси. Кроме того, лидер белорусской оппозиции подняла вопрос о расширении санкционного списка в отношении Лукашенко и связанных с ним компаний и призвала поддержать белорусскую оппозицию в ОБСЕ, ООН и Совете Европы.

Как сообщается на официальном сайте Тихановской, участницы встречи договорились "усилить роль и статус белорусской диаспоры, поддержать деятельность беларусского народного посольства и народного представительства, которые недавно открылись в Мадриде и Барселоне".

Кроме того, Испания планирует помочь репрессированным спортсменам и студентам - например, стипендиями, которые позволят студентам учиться дистанционно, находясь при этом в Беларуси. Также сообщается, что Испания рассмотрит возможность принятия на лечение раненых мирных протестующих.

Тихановская сравнила режим Лукашенко с диктатурой Франко

Экс-кандидат в президенты Беларуси поблагодарила Испанию и ее правительство за непризнание Лукашенко и официально объявленных результатов выборов. "Испанцы хорошо понимают, какой значимый период мы переживаем и за что боремся сейчас, потому что не так давно сами сражались с диктатурой Франко", - отметила она.

В свою очередь премьер-министр и министр иностранных дел Испании выразили солидарность белорусскому народу. "Испания разделяет решение Евросоюза о поддержке демократических стремлений беларусского народа и призывает к всестороннему общенациональному диалогу", - сказала глава испанского МИДа.

Также Светлана Тихановская встретилась с лидером оппозиции Пабло Касадо, бывшим генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и председателем Государственного совета Испании Марией Тересой Фернандес де ла Вега. С бывшим генсеком НАТО Тихановская обсудила вопрос об "организации переговоров по решению политического кризиса в Беларуси и о том, кто может быть сторонами этих переговоров".

Протесты в Беларуси

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

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