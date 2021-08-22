 Свергнутый вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2021

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Мир

Свергнутый вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей

Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб в северной афганской провинции Баглан, заявил Амрулла Салех, указав на "ужасающую" гуманитарную ситуацию.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех в Кабуле

Амрулла Салех (фото из архива)

Боевики террористической организации "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия в районе Андараб северной провинции Афганистана Баглан, а также похищают местных жителей, в том числе детей и стариков. С такими обвинениями в понедельник, 23 августа, выступил Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата там власти исламистами в середине августа 2021 года.

"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасающая. Тысячи женщин и детей оказались вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", - написал политик на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее Салех объявил, что не признает власть "Талибана" и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Со своей стороны, Мохаммад Масуд Андараби, являвшийся главой МВД при свергнутом президенте Афганистана Ашрафе Гани, заявил в своем микроблоге, что "злодеяния талибов в отношении мирного населения непростительны". Кроме того, он ретвитнул сделанные одним из афганских журналистов фотографии женщин и детей, спасающихся бегством от талибов, и призвал международные правозащитные организации расследовать действия "Талибана" в регионе Андараб.

Захват власти в Афганистане талибами

Боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну.

В настоящее время многие страны проводят эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана. Так, США, по данным президента страны Джозефа Байдена, с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. Германский бундесвер вывез около 2500 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие страны.

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  • Разрушенное здание в городе Лашкаргахе

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  • Семья афганцев спасается бегством из Герата на мотоцикле

    Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?

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  • Занятия в школе для девочек

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  • Президент США Джо Байден

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  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

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    Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?

    Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

  • Флаг Талибана над резиденцией губернатора в городе Гани

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    Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?

    Автор: Марина Барановская


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В Германии опасаются за жизнь афганских сотрудников бундесвера и других немецких структур. Приход к власти в Афганистане талибов вновь всколыхнул в ФРГ дискуссию об афганских беженцах.  

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