Швеция предоставит Украине военную помощь на 1,16 млрд евро

Швеция выделяет Украине военной помощи в объеме 1,16 миллиарда евро. "Швеция поддерживает Украину уже шестнадцатым, самым крупным пакетом помощи" для отраженияроссийской агрессии, заявила в среду, 29 мая, заместитель премьер-министра Эбба Буш.

По данным министра обороны Пола Йонсона, Швеция передаст Украине самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 для усиления ПВО, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, бронетранспортеры Pbv 302, артиллерийские боеприпасы.

Ранее в мае правительство Швеции сообщило о выделении Украине 56,5 миллиона евро на обеспечение энергоснабжения, а также предоставлении трехлетнего рамочного пакета помощи на гражданские и военные нужды в объеме 75 миллиардов крон (6,5 млрд евро). Средства равномерно распределят на последующие три года. В сообщении правительства отмечалось, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и оказание финансовой помощи для закупки военного оборудования.