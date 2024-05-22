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Швеция выделит Украине военную помощь на 7 млрд долларов

Сергей Ромашенко
22 мая 2024 г.

Дополнительный пакет военной помощи запланирован на 2024 - 2026 годы. Украине будут передавать военную технику и оказывать финансовое содействие в приобретении оборудования и боеприпасов.

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Швеция окажет Украине дополнительную военную помощь
Швеция окажет Украине дополнительную военную помощьФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

Правительство Швеции при поддержке ультраправой националистической партии "Шведские демократы" согласовало план дополнительной военной помощи Украине на предстоящие три года на сумму в 75 млрд шведских крон (7 млрд долларов). "Для усиления шведской поддержки Украины и улучшения долгосрочных перспектив правительство и "Шведские демократы" согласовали рамки военной помощи Украине на период с 2024 по 2026 годы", - сообщило правительство в Стокгольме в среду, 22 мая.

Сумма в 75 млрд крон будет поровну разделена на три года. С учетом уже согласованного ранее пакета общая сумма военной помощи Швеции Киеву составит более 100 млрд шведских крон.

В сообщении правительства отмечается, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и оказание финансовой помощи для закупки военного оборудования.

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