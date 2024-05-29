Поставки снарядов Киеву по инициативе Праги начнутся в июне

В ближайшие дни в Украину поступят первые несколько десятков тысяч боеприпасов, рассказал премьер Чехии Петр Фиала на рабочем ужине с участием украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Праге.

В ближайшие дни Украина может рассчитывать на поставки первых партий артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм из числа 800 000 снарядов, которые намерены закупить западные союзники Киева в третьих странах по инициативе Чехии. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала в рамках рабочего ужина в Праге с представителями других четырех государств - членов НАТО, а также премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вечером во вторник, 28 мая.

По словам Фиалы, объем поставок, намеченных на начало июня, составит несколько десятков тысяч боеприпасов. Общая сумма, выделенная на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ, которую поддержали 15 стран - членов НАТО и ЕС, в том числе Германия, - 1,6 млрд евро.

Президент Польши Анджей Дуда оценил обстановку на фронте в Украине как сложную и пообещал организовать транспорт закупленных боеприпасов. Он указал, что сейчас Россия перехватила инициативу и готовит крупное наступление. "Артиллерия играет важную роль для обороны против него", - подчеркнул глава польского государства.

Его поддержал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявивший: "Для украинского народа оружие и оборонные товары имеют такое же решающее значение в плане выживания, как вода, еда и воздух". Со своей стороны Денис Шмыгаль пообещал, что Украина останется "щитом для Европы".

Вопрос о применении западного оружия для ударов по РФ

Кроме Петра Фиалы, Анджея Дуды и Марка Рютте, со стороны западных союзников во встрече с Денисом Шмыгалем приняли участие премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Латвии Эвика Силиня. Агентство dpa пишет, что на ужине присутствовали также представители США, не указывая, однако, их имен и должностей.

В преддверии ужина премьер Чехии одобрительно отозвался о призыве генсека НАТО Йенса Столтенберга ослабить ограничения на применение оружия, поставляемого западными странами Украине. "Будучи страной, на которую напали, Украина точно имеет полное право использовать все возможности для своей защиты", - заявил Фиала.

В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь с визитом в Германии, заявил, что Киеву нужно дать возможность "нейтрализовать" с помощью западного оружия военные базы на территории РФ, откуда ведутся атаки на Украину.