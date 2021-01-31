Суды в Москве назначили административный арест почти тысяче человек

Московские суды в период с 23 января по 2 февраля назначили административный арест 972 гражданам в связи с несанкционированными властями акциями протеста. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

При этом 35 дел были заведены по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. По ним 30 фигурантам назначен арест, пяти - штраф.

По статье о нарушении порядка организации либо проведения публичного мероприятия велись еще 2169 дел. По ним - 942 ареста и 1227 - штрафов.

Всего же поступило 4 908 дел об административных правонарушениях.

Под домашним арестом - Соболь, Ярмыш и Олег Навальный

В десятках городов России и мира 23 января и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат арестованного оппозиционера Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

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