 Суды в Москве назначили административный арест почти тысяче человек | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2021

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Россия

Суды в Москве назначили административный арест почти тысяче человек

Административные аресты после акций протеста 23 января и 31 января назначались по статьям о неповиновении распоряжению полицейского и о нарушении порядка публичного мероприятия.

Силовики во время протестов оппозиции в Москве

Силовики во время протестов оппозиции в Москве (фото из архива)

Московские суды в период с 23 января по 2 февраля назначили административный арест 972 гражданам в связи с несанкционированными властями акциями протеста. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

При этом 35 дел были заведены по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. По ним 30 фигурантам назначен арест, пяти - штраф.

По статье о нарушении порядка организации либо проведения публичного мероприятия велись еще 2169 дел. По ним - 942 ареста и 1227 - штрафов.

Всего же поступило 4 908 дел об административных правонарушениях.

Под домашним арестом - Соболь, Ярмыш и Олег Навальный

В десятках городов России и мира 23 января и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников оппозиционера прошли обыски. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, брат арестованного оппозиционера Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов и глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева были отправлены под домашний арест до 23 марта.

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    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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