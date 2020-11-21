 Судно, способное достроить ″Северный поток - 2″, ушло в Калининград | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2020

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Россия

Судно, способное достроить "Северный поток - 2", ушло в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибудет из немецкого Мукрана в Калининград 28 ноября. Норвежская DNV GL заявила, что не отказывается от сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Судно-трубоукладчик Академик Черский

Судно-трубоукладчик "Академик Черский"

Трубоукладочное судно "Академик Черский", способное достроить газопровод "Северный поток - 2" из России в Германию, вечером в четверг, 26 ноября, вышло из немецкого порта Мукран и направилось в Калининград, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В порту Мукран хранятся трубы для строительства газопровода, там также стоят занятые в работах суда. Согласно плану, "Академик Черский" должен прибыть в Калининград 28 ноября около 13:00 по местному времени (14:00 мск).

В начале октября "Академик Черский" впервые с мая покинул Мукран, направившись к Куршской косе. Там он стоял в режиме "ограниченной маневренности". В середине октября рядом с трубоукладчиком появились суда снабжения "Умка", Finval и "Балтийский исследователь". 26 октября "Академик Черский" покинул район Калининграда и направился в Мукран. Вместе с ним вышли "Умка" и Finval.

Норвежская компания не отказывается от сертификации газопровода

26 октября норвежская DNV GL заявила, что прекратит оказывать верификационные услуги в отношении судов, обслуживающих "Северный поток-2", а также оборудования на этих судах. Компания пояснила, что приняла такое решение после анализа новых разъяснений Госдепартамента США относительно санкций против "Северного потока-2". При этом DNV уточнила, что не отказывается от сертификации самого трубопровода. Ранее о таком отказе сообщили многие СМИ.

На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019-го проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. Из-за них швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря. Ожидается, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

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    Автор: Андрей Гурков


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