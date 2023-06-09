Судан объявил представителя ООН в стране персоной нон грата

Спецпредставитель ООН по Судану Фолькер Пертес объявлен нежелательной персоной. Правительство в Хартуме обвинило его в разжигании вооруженного конфликта в Судане.

Правительство Судана объявило немецкого спецпредставителя ООН в стране Фолькера Пертеса (Volker Perthes) нежелательной персоной. "Правительство Республики Судан проинформировала генерального секретаря ООН о том, что господин Фолькер Пертес с сегодняшнего дня объявлен персоной нон грата", - сообщило министерство иностранных дел в Хартуме в четверг, 9 июня.

Ранее глава военной хунты Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан потребовал отставки Пертеса, возложив на него ответственность за начало боестолкновений между суданской армией и военизированными формированиями группировки RSF в середине апреля. Пертес в настоящее время проводит переговоры в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Обвинения в адрес представителя ООН

В письме генсеку ООН аль-Бурхан обвинил Фолькера Пертеса в том, что тот в своих отчетах "замалчивал факт наличия взрывоопасной ситуации в Хартуме" до начала боевых действий. "Без этой лжи лидер повстанцев Дагло не начал бы военных действий", - подчеркнул аль-Бурхан.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил своему спецпредставителю в Судане полную поддержку.

В начале июня Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии всемирной организации в Судане (ЮНИТАМС), которую возглавляет Пертес, но лишь на полгода. До этого начавшаяся в 2020 году миссия ООН в Судане всегда продлевалась на год.

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