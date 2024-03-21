Франция впервые дала убежище бежавшему от призыва россиянину

Французские судьи долго не верили, что не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку выпускник университета подлежит отправке на фронт. Суд отменил отказ миграционной службы в предоставлении убежища.

Суд во Франции впервые предоставил убежище бежавшему от мобилизации гражданину России. Об этом в среду, 20 марта, пишет "Коммерсант" , ссылаясь на адвоката россиянина, имя которого не разглашается, члена Парижской коллегии адвокатов Юлию Ямову.

По сведениям издания, ранее истец получил от Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides; OFPRA) отказ в предоставлении статуса беженца и обжаловал его в Национальном суде по вопросам убежища (Cour nationale du droit d'asile; CNDA). Юлия Ямова рассказала, что на этот раз, в отличие от предыдущих случаев обжалования отказа OFPRA, судей удалось убедить в том, что выпускника университета, зачисленного в запас после военной кафедры, могли призвать для участия в войне в Украине. "Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт", - приводит "Коммерсант" слова адвоката.

Победа в суде поможет российским дезертирам в новых исках

По ее словам, суд учел мнения экспертов, считающих, что призывная кампания в рамках "частичной мобилизации" проводилась с многочисленными нарушениями закона. Например, в формально невоенное время не было обеспечено право на альтернативную гражданскую службу.

Ямова полагает, что на пользу ее подзащитного пошло и то, что у него на руках были все связанные с призывом документы, в частности, оригинал повестки. При этом, по мнению адвоката, введение в России новой системы электронных повесток с использованием "Госуслуг" может облегчить для дезертиров процесс получения убежища - теперь им будет не обязательно ждать физического вручения повестки в качестве доказательства призыва, а достаточно иметь электронную копию на "Госуслугах".

Адвокаты также считают, что успех нынешнего дела поможет в новых аналогичных исках.

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