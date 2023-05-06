  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Штурм Капитолия 6 января 2021 года
Штурм Капитолия 6 января 2021 годаФото: Tayfun Coskun/AA/picture alliance
ПолитикаСША

В США вынесен самый суровый приговор за штурм Капитолия

Александра Иванова
1 ч. назад

Мужчина из Пенсильвании, который повел за собой толпу при штурме Конгресса США сторонниками Трампа и напал на полицейского, приговорен к 14 годам лишения свободы.

https://p.dw.com/p/4QybT

Суд в Вашингтоне в пятницу, 5 мая, приговорил к 14 годам лишения свободы 49-летнего жителя штата Пенсильвания, который в январе 2021 года участвовал в  беспорядках на Капитолийском холме и в штурме здания Конгресса США. На сегодняшний день это самый суровый приговор, объявленный по данному делу.

В день штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа подсудимый повел за собой толпу и ударил служащего полиции стулом. Кроме того он распылил полицейскому в лицо перечный газ, который перед этим украл у сотрудников охраны правопорядка. В декабре 2022 года мужчина был признан виновным в четырех случаях нападения с использованием опасного оружия, а также в том, что он мешал работе служб безопасности, проник с опасным оружием в закрытое здание и совершал там насилие.

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года штурмовали здание Конгресса, пытаясь предотвратить официальное подтверждение депутатами победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся в ноябре 2020 года. По результатам этих событий были выдвинуты обвинения против 950 человек. Уже вынесено около 600 судебных приговоров.

Смотрите также:

Что Дональд Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Атака на Капитолий: весь мир в шоке от Трампа и мятежа его сторонников в Вашингтоне. DW Новости (07.01.2021)

Атака на Капитолий: весь мир в шоке от Трампа и мятежа его сторонников в Вашингтоне. DW Новости (07.01.2021)

Весь мир шокировали события в Вашингтоне. С кадров беспорядков в Конгрессе и прорвавшейся к Капитолию толпы до сих пор начинаются выпуски новостей. Но политики по всему миру выражают возмущение не только в связи с событиями вокруг здания Конгресса. Вину за произошедшее многие напрямую возлагают на Дональда Трампа.
7 января 2021 г.20:38 мин.
external

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021)

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021)

В Сенате США стартует вторая попытка объявить импичмент Трампу. Однако у бывшего президента в Соединенных Штатах по-прежнему много сторонников. В том числе и в штате Пенсильвания, где побывала съемочная группа DW.
Политика8 февраля 2021 г.02:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" на борту российского истребителя МиГ-31 (фото из архива)

ВСУ заявили, что сбили ракету "Кинжал" системой Patriot

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - на острове Бали таблички с надписями: "задол-БАЛИ", "Добро пожаловать! Через 100 лет", "Туристы! Гоу хоум" и дорожные знаки "кирпич"

За Бали! Туристов на острове больше не ждут?

За Бали! Туристов на острове больше не ждут?

Туризм18 ч. назад
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество5 ч. назад
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес16 ч. назад
Фигуры короля и королевы

За что немцы так любят британских монархов?

За что немцы так любят британских монархов?

Культура5 мая 2023 г.
Паспорт РФ в руке человека

"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

Конфликты5 мая 2023 г.
Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте

Война, день 435-й: Запад наращивает помощь Украине

Война, день 435-й: Запад наращивает помощь Украине

Конфликты4 мая 2023 г.
На главную страницу