Штурм Капитолия будет расследовать независимая комиссия

В Конгрессе США спустя шесть недель после штурма Капитолия заявили о создании специальной независимой комиссии, которой поручат расследовать этот инцидент. Ей предстоит внимательно изучить предысторию и последствия "террористической атаки внутри страны", а также готовность и реакцию полиции Капитолия и других правоохранительных органов, сообщила председатель Палат представителей Нэнси Пелоси в письме депутатам, о котором стало известно во вторник, 16 февраля.
По словам Пелоси, комиссия будет действовать по образцу той, что была создана Конгрессом после террористических атак 11 сентября 2001 года. Кроме того, ей предстоит расследовать усилия экс-президента США Дональда Трампа по предотвращению мирной передачи власти после поражения на выборах.
Нападение на Капитолий
В результате нападения сторонников Дональда Трампа на здание Капитолия 6 января погибли пять человек, включая служащего полиции. Конгрессменов, которые собрались, чтобы подтвердить избрание Джо Байдена новым президентом США, удалось эвакуировать в безопасное место всего за несколько минут до того, как толпа нападавших ворвалась в залы заседаний.
По факту штурма Капитолия Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту, что стало причиной объявления Палатой представителей импичмента экс-президенту. Однако Сенат оправдал Трампа.
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Автор: Павел Мыльников