 В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2021

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Мир

В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

49-летнюю Анну Морган-Ллойд приговорили к трем годам условно за участие в штурме Капитолия. Она признала вину. Всего на скамье подсудимых по этому делу окажутся около 500 человек.

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий, 6 января 2021 года

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий, 6 января 2021 года

Суд в Вашингтоне приговорил 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд к трем годам условно за участие в штурме здания Конгресса США в январе этого года. Решение оглашено в среду, 23 июня.

Женщину также обязали выплатить штраф в размере 500 долларов и обязали отработать 40 часов на общественных началах. По данным прокуратуры, Морган-Ллойд провела внутри здания Капитолия около 10 минут и не участвовала в актах насилия или порчи имущества. В пользу смягчения вердикта было и отсутствие у нее иных судимостей.

В дни после штурма Капитолия женщина писала в своих аккаунтах в соцсетях: "Это день, который я запомню навсегда. Горда, что была частью этого!" Однако в суде Анна Морган-Ллойд признала свою вину, подчеркнув: "Я пошла туда, чтобы мирно поддержать президента Трампа, и мне стыдно, что это превратилось в варварскую демонстрацию насилия в тот день".

Штурм здания Конгресса США сторонниками Трампа

В результате нападения сторонников Дональда Трампа на здание Капитолия 6 января погибли пять человек, включая служащего полиции. Конгрессменов, которые собрались, чтобы утвердить избрание Джо Байдена новым президентом США, удалось эвакуировать в безопасное место всего за несколько минут до того, как толпа нападавших ворвалась в залы заседаний.

По оценке штатного архитектора Капитолия Бретта Блэнтона, полное восстановление здания Конгресса США обойдется в сумму свыше 30 млн долларов. По факту штурма Капитолия Федеральное бюро расследований США выдвинуло обвинения в отношении около 500 человек.

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    Автор: Павел Мыльников


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