 Штурм Капитолия: на ремонт здания потребуются свыше 30 миллионов долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2021

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Мир

Штурм Капитолия: на ремонт здания потребуются свыше 30 миллионов долларов

По словам архитектора Блэнтона, более 30 млн долларов пойдут на уборку разбитого стекла, фрагментов дверей, смывание граффити и обеспечение безопасности Конгресса США.

Штурм Конгресса США 6 января

Штурм Конгресса США 6 января

На восстановление здания Конгресса США после штурма 6 января, включая уборку разбитого стекла, фрагментов дверей, смывание граффити и обеспечение безопасности, потребуются свыше 30 млн долларов (более 24 млн евро). Такую цифру штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон озвучил во время слушаний в комитете по бюджетным ассигнованиям нижней палаты Конгресса США. Слова Блэнтона приводит в среду, 24 февраля, новостная служба телекомпании CBS.

По оценкам архитектора, основной ущерб был нанесен вследствие применения перцового спрея и ряда других химических соединений, а также из-за задействования огнетушителей.  "После вреда, причиненного нашим драгоценным произведениям искусства и статуям, будут необходимы их профессиональная чистка и консервация", - пояснил Блэнтон. Кроме того, часть указанной суммы уже пошла на возведение заграждения по периметру здания Конгресса, добавил он. 

Специалист пришел к выводу, что смета в итоге может оказаться выше 30 млн долларов, выделение которых ранее уже одобрили законодатели. Это связано, в частности, с тем, что необходимо будет подготовить всестороннюю оценку ситуации с безопасностью в здании, предупредил Блэнтон, который также является членом полицейского совета Капитолия.

Для расследования создается специальная комиссия

Спустя шесть недель после штурма в Конгресса США заявили о создании специальной независимой комиссии, которой поручат расследовать этот инцидент. Ей предстоит внимательно изучить предысторию и последствия "террористической атаки внутри страны", а также готовность и реакцию полиции Капитолия и других правоохранительных органов на поизошедшее, сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Пелоси, комиссия будет действовать по образцу той, что была создана Конгрессом после террористических атак 11 сентября 2001 года. Кроме того, ей предстоит расследовать усилия экс-президента США Дональда Трампа по предотвращению мирной передачи власти после поражения на выборах.

Нападение на Капитолий

В результате нападения сторонников Дональда Трампа на здание Капитолия 6 января погибли пять человек, включая служащего полиции. Конгрессменов, которые собрались, чтобы подтвердить избрание Джо Байдена новым президентом США, удалось эвакуировать в безопасное место всего за несколько минут до того, как толпа нападавших ворвалась в залы заседаний.

По факту штурма Капитолия Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту и попытались добиться импичмента экс-президенту. Однако Сенат оправдал Трампа.

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    Автор: Павел Мыльников


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