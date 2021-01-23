 Суд в Москве приговорил к колонии двух участников акции в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 23.06.2021

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Россия

Суд в Москве приговорил к колонии двух участников акции в поддержку Навального

Ольга Бендас и Александр Глушков признаны виновными в применения насилия к полицейским. Их приговорили к двум годам колонии общего режима. Защита обжалует приговоры.

На акции в поддержку Навального 23 января в Москве

На акции в поддержку Навального 23 января в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Александра Глушкова и Ольгу Бендас, признав их виновными по делу о нападении на сотрудников полиции на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального, сообщил портал "ОВД-Инфо" в среду, 23 июня.

По версии следствия, Глушков на акции в Москве дважды ударил омоновца рукой по спине, а Бендас на Пушкинской площади несколько раз стукнула полицейского руками по голове и туловищу, а затем забрала лежавшую на земле дубинку.

Защита обжалует приговоры

Глушков признал вину, Бендас - сначала тоже, но затем на стадии судебного разбирательства отказалась от показаний. Следственный комитет публиковал видео с извинениями обоих активистов. Адвокаты намерены обжаловать приговоры, вынесенные Бендас и Глушкову.

После задержания и ареста Навального зимой 2021 года в России прошла серия протестных митингов, по итогам которой правоохранительные органы задержали в общей сложности более 11 тысяч человек. Более 100 из них стали фигурантами уголовных дел, заведенных по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении полицейских, перекрытии дорог и нарушении санитарных правил.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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