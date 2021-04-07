Суд в Москве отменил 140 штрафов "Радио Свобода"

Тверской суд Москвы отменил 140 штрафов, назначенных медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" за неисполнение закона о маркировке информации СМИ-"иностранного агента". Решение связано с нарушением подсудности - протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района, объяснили в суде в четверг, 13 мая. Теперь документы направят на новое рассмотрение. При этом суд оставил в силе 117 штрафов на общую сумму 28,8 млн рублей.

В апреле московское бюро "Радио Свобода" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Медиакорпорация призвала суд в Страсбурге воспрепятствовать взиманию крупных штрафов по обвинениям в нарушении законодательства об "иноагентах". Только за первые три с половиной месяца 2021 года Роскомнадзор наложил на "Радио Свобода" и директора Русской службы компании Андрея Шарыя штрафы более чем на 100 млн рублей.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Смотрите также: