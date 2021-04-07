 Суд в Москве отменил 140 штрафов ″Радио Свобода″ | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2021

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Россия

Суд в Москве отменил 140 штрафов "Радио Свобода"

Отмененные штрафы "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" были связаны с неисполнением требований закона о маркировке СМИ-"иноагента". Бюро медиакорпорации в РФ ранее обратилось в ЕСПЧ.

Человек в судейской мантии держит листы бумаги

Тверской суд Москвы отменил 140 штрафов, назначенных медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" за неисполнение закона о маркировке информации СМИ-"иностранного агента". Решение связано с нарушением подсудности - протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района, объяснили в суде в четверг, 13 мая. Теперь документы направят на новое рассмотрение. При этом суд оставил в силе 117 штрафов на общую сумму 28,8 млн рублей.

В апреле московское бюро "Радио Свобода" обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Медиакорпорация призвала суд в Страсбурге воспрепятствовать взиманию крупных штрафов по обвинениям в нарушении законодательства об "иноагентах". Только за первые три с половиной месяца 2021 года Роскомнадзор наложил на "Радио Свобода" и директора Русской службы компании Андрея Шарыя штрафы более чем на 100 млн рублей.

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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