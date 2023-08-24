В РФ оштрафовали Twitch за неудаление видео о Каховской ГЭС

Мировой суд в Москве в очередной раз оштрафовал на 3 млн рублей американский сервис видеостриминга Twitch, отказавшийся удалить несколько видео о войне РФ против Украины.

Мировой суд в Москве вынес обвинительное решение в отношении видеостримингового сервиса Twitch, отказавшегося удалить по требованию российских властей информацию о катастрофе на Каховской ГЭС, которую в РФ считают недостоверной. В четверг, 24 августа, судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал американскую платформу для видеотрансляций на 3 млн рублей.

Компания признана виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), пишет ТАСС. Решение было вынесено в отсутствие представителей Twitch. В материалах дела указывается, что Twitch отказалась удалить несколько стримов о войне РФ против Украины, в том числе видео о предполагаемом подрыве Каховской ГЭС российскими военными.

Штрафы в отношении Twitch

Это уже не первый штраф, наложенный в России против дочерней компании Amazon после начала полномасштабного вторжения в Украину. Среди прочего, в октябре 2022 года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Twitch на 8 млн рублей за отказ удалить "запрещенную информацию". При этом суд назначил два штрафа по 4 млн рублей по двум протоколам о нарушении порядка ограничения доступа к информации (часть 2 статьи 13.41 КоАП). Поводом стало неудаление интервью с тогдашним советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем и украинским военным экспертом. По данным ТАСС, в России Twitch оштрафовали в общей сложности на 37 млн рублей.

Летом 2022 года Twitch обвинили в Госдуме в информационной войне против России. Замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в Роскомнадзор с просьбой дать правовую оценку сервису. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

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