За неудаление запрещенного контента Google оштрафовали в РФ на 6 млн рублей

Признав американский интернет-концерн Google виновным в том, что он не удалил подлежащий удалению контент, Таганского районный суд Москвы оштрафовал его в четверг, 19 августа, на 6 миллионов рублей.

Такая сумма штрафа была назначена компании по трем протоколам. Лишь двумя днями ранее тот суд оштрафовал Google по той же статье КоАП на 14 миллионов рублей, а в конце июля - еще на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

К ответственности за неудаление запрещенного в России контента и отказ локализовать данные в последнее время были привлечены и другие иностранные компании, такие как Facebook, Twitter, TikTok и WhatsApp. Общая сумма штрафов насчитывает уже десятки миллионов рублей. По данным Роскомнадзора, сервисы, в частности, не удаляли или удаляли несвоевременно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

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