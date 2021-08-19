 За неудаление запрещенного контента Google оштрафовали в РФ на 6 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2021

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Россия

За неудаление запрещенного контента Google оштрафовали в РФ на 6 млн рублей

Суд в Москве признал компанию Google виновной в административном нарушении и назначил штраф в 6 млн рублей. Только двумя днями ранее концерн был оштрафован на 14 млн рублей.

Логотип Google

Признав американский интернет-концерн Google виновным в том, что он не удалил подлежащий удалению контент, Таганского районный суд Москвы оштрафовал его в четверг, 19 августа, на 6 миллионов рублей.

Такая сумма штрафа была назначена компании по трем протоколам. Лишь двумя днями ранее тот суд оштрафовал Google по той же статье КоАП на 14 миллионов рублей, а в конце июля - еще на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

К ответственности за неудаление запрещенного в России контента и отказ локализовать данные в последнее время были привлечены и другие иностранные компании, такие как Facebook, Twitter, TikTok и WhatsApp. Общая сумма штрафов насчитывает уже десятки миллионов рублей. По данным Роскомнадзора, сервисы, в частности, не удаляли или удаляли несвоевременно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

Роскомнадзор составил три протокола в отношении Google, и восемь - в отношении Facebook. Социальной сети за неудаление информации об акциях протеста грозит штраф в 32 млн рублей.  

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