Суд в Москве арестовал 5 обвиняемых в поджоге вертолета

Всех фигурантов обвиняют в организованном теракте. По версии следствия, один из подозреваемых был завербован спецслужбами Украины.

Дорогомиловский районный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу пятерых человек, обвиняемых в поджоге вертолета Ка-32 на московском аэродроме Остафьево. Об этом во вторник, 30 апреля, заявила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Согласно сообщению пресс-службы, в СИЗО отправлены Станислав Хамидулин, Даниил Ямсков, Никита Булгаков, Анастасия Молчалина и Роман Яковец. Всех их обвиняют в теракте, организованном группой лиц и повлекшем нанесение значительного ущерба (ст. 205 УК РФ). Подозреваемым грозит от 12 до 20 лет заключения.

По версии следствия, Станислав Хамидулин был завербован спецслужбами Украины, после чего он "взял на себя роль организатора преступной группы" и вместе с другими фигурантами уничтожил вертолет в результате поджога.

Как пишет Telegram-канал Baza, на допросе четверо подозреваемых признались в том, что и ранее совершали поджоги в Москве. В частности, 22 апреля - за несколько дней до поджога вертолета - они вчетвером, по данным Baza, подожгли релейный шкаф на станции "Белорусская".

Поджог транспортного вертолета

В ночь на 26 апреля на аэродроме Остафьево неизвестные подожгли транспортный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, который используется для тушения пожаров. Ответственность за поджог взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Согласно заявлению ГУР, вертолет использовался в том числе для "поддержки операций" российской армии.