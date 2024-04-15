Власти РФ введут 35-летний тюремный срок за диверсии

Правительство России поддерживает законопроект об усилении ответственности за диверсионную деятельность, говорится в проекте отзыва российских властей в понедельник, 15 апреля, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Соответствующий документ включен в повестку заседания правительственной комиссии по законодательной деятельности 15 апреля, уточняют в агентстве.

Законопроектом председателя комитета по безопасности Госдумы Василия Пискарева предлагается дополнить часть статьи "Лишение свободы на определенный срок" Уголовного кодекса (УК) РФ, касающейся различных видов диверсий. Теперь это позволит назначать наказание в виде лишения свободы по совокупности преступлений, предусмотренных указанными статьями, на срок до 30 лет, а по совокупности приговоров - до 35 лет, уточняет "Интерфакс".

Дополнением к одной статье не ограничатся

Кроме того, законопроект предлагает часть статьи УК "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" дополнить квалифицирующим признаком - "совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Наказание за нее предполагает принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, уточняют в агентстве со ссылкой на источник в правительственных кругах России.