Суд арестовал двенадцатого подозреваемого по делу "Крокуса"

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая двенадцатого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом в субботу, 27 апреля, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие подозревает 21-летнего гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова в обеспечении исполнителей теракта деньгами для оплаты счетов и средствами связи. РИА "Новости" со ссылкой на суд пишет, что Курбонов работал в России неофициально и был зарегистрирован у себя на родине. В Москве он жил в хостеле.

Джумахона Курбонова задержали 11 апреля. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию

В пятницу, 26 апреля, на сайте МИД Таджикистана было опубликовано сообщение о состоявшейся в министерстве встрече с послом России Сергеем Григорьевым. В нем говорится, что стороны, в том числе, обсудили "сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации".

Таджикская сторона выразила обеспокоенность"приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".