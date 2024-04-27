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Суд арестовал двенадцатого подозреваемого по делу "Крокуса"

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

Гражданина Таджикистана подозревают в обеспечении террористов деньгами. Суд арестовал его до 22 мая.

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Мемориал перед зданием "Крокус Сити Холла" (фото из архива)
Мемориал перед зданием "Крокус Сити Холла" (фото из архива)Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая двенадцатого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом в субботу, 27 апреля, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие подозревает 21-летнего гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова в обеспечении исполнителей теракта деньгами для оплаты счетов и средствами связи. РИА "Новости" со ссылкой на суд пишет, что Курбонов работал в России неофициально и был зарегистрирован у себя на родине. В Москве он жил в хостеле.

Джумахона Курбонова задержали 11 апреля. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье о мелком хулиганстве.

Гражданам Таджикистана отказывают во въезде в Россию

В пятницу, 26 апреля, на сайте МИД Таджикистана было опубликовано сообщение о состоявшейся в министерстве встрече с послом России Сергеем Григорьевым. В нем говорится, что стороны, в том числе, обсудили "сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Республики Таджикистан при пересечении государственной границы Российской Федерации".

Таджикская сторона выразила обеспокоенность"приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана".

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