Суд в Минске приговорил к пяти годам колонии обвиняемого в нападении на омоновца

Суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор 32-летнему Виктору Борушко по делу "о нападении на сотрудника ОМОНа в ходе акции протеста и причинении ему тяжких телесных повреждений". В среду, 27 января, судья Марина Запасник назначила жителю Минска наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр "Весна". Тем самым суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.
Дело Виктора Борушко
Борушко был задержан 18 октября после завершения марша протеста на Партизанском проспекте Минска и с тех пор находится под стражей. После задержания индивидуальный предприниматель провел 12 дней в реанимации. На суде, проходившем с 19 января, он заявил об избиении и пытках и свою вину не признал.
"Он настаивал на том, что 18 октября шел с протестного марша; когда увидел силовиков, начал убегать. Вскоре его сбили с ног - и вместе с бойцом ОМОНа он упал на землю. В результате последний получил перелом большой берцовой кости правой ноги, что относится к тяжким телесным повреждением", - сообщает "Весна".
Суд принял решение не разглашать личные данные свидетелей и потерпевшего силовика. На заседаниях они были в балаклавах, которые не снимали даже на улице. Приговор вступает в силу через 10 дней и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.
Протесты в Беларуси и полицейское насилие
В Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты против фальсификации выборов и милицейского насилия, начавшиеся в день голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года.
При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость. О милицейском насилии и пытках в отношении мирных граждан, а также отказе властей расследовать эти случае заявляют, в частности, правозащитные организации Amnesty International, российский "Комитет против пыток" и Всемирная организация против пыток.
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189 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
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Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
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Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
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Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже больше двух месяцев они находятся в СИЗО в Жодино по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
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Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста многих студентов отчислили или подвергли административным арестам. Более десятка студентов разных вузов Беларуси стали политзаключенными. Среди них пять активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий.
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Непропорциональный ответ протестующим
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Автор: Янина Мороз