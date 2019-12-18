Суд в Минске приговорил к пяти годам колонии обвиняемого в нападении на омоновца

Суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор 32-летнему Виктору Борушко по делу "о нападении на сотрудника ОМОНа в ходе акции протеста и причинении ему тяжких телесных повреждений". В среду, 27 января, судья Марина Запасник назначила жителю Минска наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр "Весна". Тем самым суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

Дело Виктора Борушко

Борушко был задержан 18 октября после завершения марша протеста на Партизанском проспекте Минска и с тех пор находится под стражей. После задержания индивидуальный предприниматель провел 12 дней в реанимации. На суде, проходившем с 19 января, он заявил об избиении и пытках и свою вину не признал.

"Он настаивал на том, что 18 октября шел с протестного марша; когда увидел силовиков, начал убегать. Вскоре его сбили с ног - и вместе с бойцом ОМОНа он упал на землю. В результате последний получил перелом большой берцовой кости правой ноги, что относится к тяжким телесным повреждением", - сообщает "Весна".

Суд принял решение не разглашать личные данные свидетелей и потерпевшего силовика. На заседаниях они были в балаклавах, которые не снимали даже на улице. Приговор вступает в силу через 10 дней и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Протесты в Беларуси и полицейское насилие

В Беларуси уже почти полгода продолжаются протесты против фальсификации выборов и милицейского насилия, начавшиеся в день голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года.

При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость. О милицейском насилии и пытках в отношении мирных граждан, а также отказе властей расследовать эти случае заявляют, в частности, правозащитные организации Amnesty International, российский "Комитет против пыток" и Всемирная организация против пыток.

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