Какие меры принимают силовики в Беларуси, чтобы не допустить новых протестов

Минский микрорайон Новая Боровая в последние несколько недель оказался под пристальным вниманием белорусских силовиков: они обходят дома, проверяют почтовые ящики, пытаются под любым предлогом проникнуть в квартиры и собрать информацию. В местном МВД заявили, что аналогичные мероприятия проводят во всех новостройках Минского района, к которому административно и относится Новая Боровая.

Местные жители уверены, что это месть властей за политическую активность. Новая Боровая - один из протестных районов. Поданным экзитполов, на выборах президента здесь на всех участках с большим отрывом победила Светлана Тихановская. После выборов в микрорайоне стали вывешивать бело-красно-белые флаги, активно проводили встречи во дворах.

"Когда вижу милицию, не чувствую себя в безопасности"

"Недели две назад в районе появилось очень много милиции. Как-то утром открываю окно и вижу: на дороге стоит милицейская машина, еще один автомобиль, судя по всему, с каким-то их начальством и микроавтобус с ОМОНом. Было ощущение, что у нас начались боевые действия. В чате дома писали, что с семи утра силовики начали ходить по квартирам", - рассказывает жительница Новой Боровой Татьяна.

Силовики фотографируют окна домов в Новой Боровой

По словам женщины, милиция приезжала в микрорайон и раньше, но это были какие-то разовые акции. Теперь они ежедневно обходят дома, фотографируют окна. Несмотря на то, что жители, в большинстве своем, уже не вывешивают флаги, одиночным пикетом могут признать и новогодние украшения в бело-красно-белой расцветке. "Мне прислали повестку, что ведется административное процесс якобы из-за одиночного пикета на балконе. Повестка была без номера и имени", - рассказывает Татьяна.

Женщина также отмечает, что живет в закрытом дворе, попасть в который можно только с помощью ключа-таблетки, к удивлению жильцов, такие часто есть и у силовиков. При этом организация, обслуживающая Новую Боровую, заявляет, что "запросов о выдаче ключей со стороны правоохранителей или третьих лиц к ним не поступало".

"Во дворе стало меньше мам с детьми, когда я гуляю с ребенком и вижу милицию, я не чувствую себя в безопасности, поэтому забираю ребенка и иду домой. В подъезды силовики тоже стараются всячески попасть - с разносчиками пиццы, или проскользнуть с жильцами. Видели, как влезали в почтовые ящики, заклеивали глазки камер", - подытоживает собеседница.

Милиция караулит у лифтов

Еще один житель Новой Боровой Павел вспомнил, как 5 января силовики задержали участников встречи соседей, один из задержанных после этого попал в больницу с черепно-мозговой травмой. В то же время, отмечает Павел, несмотря на пристальное внимание милиции, протестовать район не перестал, просто формат изменился: сейчас по вечерам во дворах люди кричат из окон "Жыве Беларусь!".

Одетый в гражданскую одежду сотрудник милиции в Новой Боровой, фото через камеры наблюдения

"Думаю, в нашем районе милиция приходила уже ко всем. К нам в квартиру тоже звонили, но мы не стали открывать. Потом по видеокамерам смотрели, как участковый караулил людей у лифта и зачем-то спрашивал личные данные, хотя все эти сведения есть в паспортном столе. Также милиционеры пытались что-то забрасывать в почтовые ящики, скорее всего, повестки", - рассказывает Павел.

"Конечно, страшно, но ко всему привыкаешь, мы стали более осмотрительными, ко всем незнакомцам относимся с подозрением. Но после отключения воды и отопления, жителей Новой Боровой сложно чем-то удивить. (В ноябре в районе несколько суток не было воды и тепла. В ЖКХ говорили об аварии, жители были уверены, что так их наказывают за протесты. - Ред.). В то же время каждая беда и проблема все больше объединяет наш район", - говорит Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы).

В Новой Боровой могут остановить школьника без формы

"Перед выходом из квартиры смотришь в окно, в глазок, спрашиваешь у соседей, есть ли кто-то в подъезде. Не хочется с ними (милицией. - Ред.) встречаться и проверять, что будет в твоем случае: проверка документов, предупреждение или "сутки". Моего соседа забрали на сутки за бело-красно-белый флаг на балконе, в квартире был обыск. У других соседей сотрудники уголовного розыска сняли белую штору с рисунком красного цвета и выдали предупреждение. Причем во двор милиционеры попали, перепрыгнув забор", - говорит еще одна собеседница DW Екатерина.

Силовики проникают в закрытый двор дома в Новой Боровой, январь 2021 года

Женщина также возмущена тем, что силовики сейчас останавливают на улице или в подъезде не только взрослых, но и школьников без формы: интересуются, куда идут, где живут. Дети пугаются.

Что о ситуации в Новой Боровой говорят в МВД?

Официальный представитель УВД по Минской области Сергей Чеботарев в комментарии порталу onliner.by заявил, что сейчас в Минском районе, являющемся частью Минской области, проводится специальное комплексное мероприятие "Правопорядок", что аналогичные действия проводятся и в других "новых домах и новых районах, которые только застроились и информации по которым особо нет": "Это поквартирный обход, совершаемый участковыми. Кроме того, проверяются наличие оружия и условия его хранения, личный транспорт, а также проверяются осужденные на "домашнюю химию" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. - Ред.). Помимо этого, участковые проводят беседы в связи с участившимися случаями кибермошенничества".

На вопрос журналистов, почему в обходах участвуют сотрудники уголовного розыска, Чеботарев ответил, что "они присутствуют по другим причинам: наркоконтроль и прочее".

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