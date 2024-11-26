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Суд в Курске арестовал воевавшего в составе ВСУ британца

Жан Рофе
26 ноября 2024 г.

Британец Джеймс Андерсон, взятый в плен российскими войсками в Курской области, заключен под стражу. Его подозревают в совершении теракта и наемничестве.

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Украинский солдат в городе Суджа Курской области (фото из архива)
Украинский солдат в городе Суджа Курской области (иллюстративное фото)Фото: KIRILL CHUBOTIN/Ukrinform/IMAGO

Ленинский районный суд Курска арестовал гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России и участии в боевых действиях в составе ВСУ на территории Курской области. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Заседание суда проходило 25 ноября в закрытом режиме.

Как уточнил Следственный комитет РФ, против Андерсона возбуждено уголовное дело по статьям о совершении террористического акта и о наемничестве. По его данным, британский гражданин и "иные представители наемнических формирований" в середине ноября 2024 года вторглись на территорию Курской области, где, "преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти", совершали преступные действия.

Задержание Джеймса Андерсона в Курской области

О том, что российские войска взяли в плен "наемника" из Великобритании в Курской области, сообщило 24 ноября российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. В российских Telegram-каналах было опубликовано видео допроса Джеймса Андерсона. Там мужчина рассказывает, что с 2019 по 2023 год якобы служил в полку связи британской армии, а после увольнения оттуда вступил в украинский иностранный легион "из-за проблем с финансами и семьей".

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми 25 ноября заявил, что Лондон был "проинформирован об этом событии" и "окажет гражданину Великобритании всю возможную поддержку".

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