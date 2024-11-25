ТАСС: ВС РФ взяли в плен под Курском подданного Британии

Российские вооруженные силы взяли в плен подданного Великобритании, воевавшего на стороне Украины, в Курской области. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет.

Из заметки следует, что "наемника" зовут Джеймс Скот Рис Андрсен. Видео его допроса было опубликовано в российских Telegram-каналах. Там мужчина рассказывает, что с 2019 по 2023 год якобы служил в полку связи британской армии, а после увольнения оттуда вступил в украинский иностранный легион "из-за проблем с финансами и семьей".

Агентство Reuters пишет, что проверить подлинность его видео сразу не удалось. В МИД Великобритании на запрос журналистов не ответили. Однако ранее, по данным BBC, министерство сообщало, что оказывает поддержку семье британского подданного после сообщений о его аресте.