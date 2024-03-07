Суд прекратил дела по искам Навального к колонии в Мелехово

Суд прекратил все дела Навального против колонии во Владимирской области по искам о нарушении прав политика.

Ковровский городской суд прекратил дела против колонии в поселке Мелехово Владимирской области по искам отбывавшего там наказание политика Алексея Навального в связи с его смертью. Об этом в среду, 6 марта, сообщает издание SOTAvision.

Суд рассматривал три иска Навального: о неработающей радиоточке, изъятии писем и несостоявшемся свидании с матерью. Адвокат Навального Алексей Цветков ходатайствовал о приостановке дел, а не об их прекращении, так как родные политика "намерены продолжить отстаивать его нарушенные права всеми предусмотренными законом способами".

Представитель колонии заявил, что не возражает против прекращения производства по искам, поскольку, по его мнению, "интересы и права наследников и будущих наследников во время пребывания Алексея Навального в ФКУ ИК-6 никоим образом не затрагиваются". Суд в итоге отклонил ходатайства адвоката и постановил прекратить производство по искам "в связи со смертью административного истца".

Смерть Алексея Навального

Навального в июне 2022 года этапировали в ИК-6 Владимирской области. Политик регулярно подавал иски к колонии из-за нарушений его прав, включая постоянные водворения в штрафной изолятор, а также запреты на звонки и свидания.

В конце прошлого года Навального этапировали в заполярную колонию особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. 16 февраля политик, который уже пережил отравление "Новичком" в 2020 году, умер там при невыясненных обстоятельствах. Сторонники Навального утверждают, что его убили, и уже пообещали расследовать обстоятельства гибели.

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