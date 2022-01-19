Суд в Киеве отказался отправлять Порошенко под арест

Печерский районный суд Киева в среду, 19 января, назначил так называемые личные обязательства в качестве меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко по"угольному делу".Тем самым судья Алексей Соколов отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры, которая просила заключить Порошенко под стражу с возможностью освобождения под залог в 1 млрд гривен.



По словам адвоката Игоря Голованя, Порошенко запрещено до 19 марта покидать пределы Украины, он обязан сдать на хранение паспорт либо другие документы, дающие право на выезд за рубеж. Кроме того, бывший президент должен прибывать в суд, к прокурору и следователю по любому требованию, отлучаться из Киева и Киевской области он может лишь с соответствующего разрешения, сообщают "Украинские новины". Решение Печерского райсуда может быть обжаловано в апелляционном суде.

Возвращение Порошенко в Украину

Экс-президент Украины вернулся на родину 17 января, несмотря на угрозу ареста. По прилете из Варшавы он прошел паспортный контроль в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), где его встречали более 1000 человек. Позже политик прибыл в суд, где состоялось первое заседание суда по определению меры пресечения. После того как суд заслушал участников процесса, он удалился в совещательную комнату для принятия решения, через несколько часов было объявлено о переносе заседания на два дня.

Петр Порошенко с 17 декабря находился в дипломатическом турне. 20 декабря Государственное бюро расследований уведомило его о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В начале января суд арестовал его имущество.

16 января Порошенко заявил, что возвращается на родину, чтобы бороться за Украину, а не против президента страны Владимира Зеленского. Среди прочего, он отметил, что Украина сейчас находится под величайшей угрозой в сфере безопасности за последние 30 лет. Он сделал это заявление на фоне стягивания Россией десятков тысяч солдат к границе с Украиной.

Смотрите также:

Украина между миром и войной Новейшая "граница" в Европе Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

Украина между миром и войной Между двух миров Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

Украина между миром и войной Поиск сепаратистов Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

Украина между миром и войной За покупками - через КПП Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

Украина между миром и войной Линия фронта Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

Украина между миром и войной Глубинка Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

Украина между миром и войной Новая стена Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

Украина между миром и войной Нехватка топлива Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

Украина между миром и войной Буферная зона Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

Украина между миром и войной Средство передвижения - бронетехника Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

