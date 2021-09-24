Суд в CША освободил зампреда правления "НОВАТЭК" под залог

Cуд в CША освободил заместителя председателя правления российского производителя природного газа "НОВАТЭК" Марка Энтони Джитвэя под залог в 80 млн долларов (68 млн евро). Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил портал Bloomberg Tax.

По его данным, 64-летний Джитвэй будет находиться под домашним арестом, его снабдят специальным устройством для GPS-мониторинга. Предприниматель должен сдать свои паспорта, постановил мировой судья Дуглас Фрейзер в ходе короткого слушания в федеральном суде в Форт-Майерс (штат Флорида).

Как сообщило 23 сентября министерство юстиции США, Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму в 93 млн долларов (79 млн евро).

"НОВАТЭК": Компания не имеет отношения к процессу

В "НОВАТЭК" уже отреагировали на ситуацию. "Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов", - указали в пресс-службе. "Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства", - добавили там, заявив, что произошедшее "не затрагивает операционную и финансовую деятельность" корпорации.

Работал в РФ с 1995 года

Джитвэй - гражданин США, с 1995 года работавший в России. В 2019 году указом президента РФ ему было предоставлено российское гражданство. В "НОВАТЭК", который является вторым по объемам добычи природного газа в России после "Газпрома", Джитвэй работал с 2003 года.

В 2005 году он, по мнению американских органов юстиции, начал участвовать "в обмане США, скрывая факт владения офшорными активами и не уплачивая налоги на миллионы долларов".

Джитвэя обвиняют в непредоставлении информации об офшорных активах, сокрытии сведения о доходах и уклонении от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 20 лет.

Занимал посты в "НОВАТЭК" почти 20 лет

С 2003 по 2014 годы Марк Энтони Джитвэй занимал пост члена Совета директоров "НОВАТЭК" и Комитета по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 годы - главного финансового директора компании. В августе 2007 года был избран членом ее правления, с июля 2010 года занимал должность зампреда в нем.

В корпорации утверждают, что предприниматель с 2014 года, согласно внутреннему приказу, не принимал участия в финансовой деятельности компании.

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