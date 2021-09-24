 Суд в CША освободил зампреда правления ″НОВАТЭК″ под залог | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Суд в CША освободил зампреда правления "НОВАТЭК" под залог

Обвиняемый в неуплате налогов Марк Энтони Джитвэй освобожден во Флориде под залог в 80 млн долларов. Он будет находиться под домашним арестом и сдал паспорта.

Название компании НОВАТЭК на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Cуд в CША освободил заместителя председателя правления российского производителя природного газа "НОВАТЭК" Марка Энтони Джитвэя под залог в 80 млн долларов (68 млн евро). Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил портал Bloomberg Tax.

По его данным, 64-летний Джитвэй будет находиться под домашним арестом, его снабдят специальным устройством для GPS-мониторинга. Предприниматель должен сдать свои паспорта, постановил мировой судья Дуглас Фрейзер в ходе короткого слушания в федеральном суде в Форт-Майерс (штат Флорида).

Как сообщило 23 сентября министерство юстиции США, Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму в 93 млн долларов (79 млн евро).

"НОВАТЭК": Компания не имеет отношения к процессу

В "НОВАТЭК"  уже отреагировали на ситуацию. "Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время Джитвэй находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов", - указали в пресс-службе. "Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства", - добавили там, заявив, что произошедшее "не затрагивает операционную и финансовую деятельность" корпорации.

Работал в РФ с 1995 года

Джитвэй - гражданин США, с 1995 года работавший в России. В 2019 году указом президента РФ ему было предоставлено российское гражданство. В "НОВАТЭК", который является вторым по объемам добычи природного газа в России после "Газпрома", Джитвэй работал с 2003 года.

В 2005 году он, по мнению американских органов юстиции, начал участвовать "в обмане США, скрывая факт владения офшорными активами и не уплачивая налоги на миллионы долларов".

Джитвэя обвиняют в непредоставлении информации об офшорных активах, сокрытии сведения о доходах и уклонении от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит тюремное заключение сроком от 5 до 20 лет.

Занимал посты  в "НОВАТЭК" почти 20 лет

С 2003 по 2014 годы Марк Энтони Джитвэй занимал пост члена Совета директоров "НОВАТЭК" и Комитета по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 годы - главного финансового директора компании. В августе 2007 года был избран членом ее правления, с июля 2010 года занимал должность зампреда в нем.

В корпорации утверждают, что предприниматель с 2014 года, согласно внутреннему приказу, не принимал участия в финансовой деятельности компании.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:08

Скандал с сексуальными домогательствами и проблемы с налогами: какие иски грозят Дональду Трампу?

Контекст

Что душит российский бизнес? Речь Татуловой на ПМЭФ-2021

Создательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова выступила на Петербургском форуме с обличительной речью, рассказав о том, за что бизнес "ненавидит" государство. О каких проблемах конкретно идет речь?  

Аудио- и видеофайлы по теме

TAX FREE: как сэкономить на покупках за границей и вернуть НДС - лайфхак от DW  

Налоги за все! Медвежонок Трамп и пчелы Конгресса. Трамп и Путин – не пара – "Заповедник", выпуск 49  

Реклама

Самые читаемые

Дефицит газа в Европе: когда немцы начнут мерзнуть и сколько переплатят?  

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана  

Чем лечить ковид? Рекомендации немецких врачей  